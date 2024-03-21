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По Белгородской области ударили из РСЗО «Вампир»

Что ПВО уничтожила в небе над Белгородом во время последней атаки ВСУ?

21 марта 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney

По Белгородской области ударили из РСЗО «Вампир»

Уничтожено несколько снарядов, сообщили в Минобороны РФ. Атака была около восьми часов утра.

ВСУ вновь ударили по Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Уничтожено десять снарядов.

Как уточнили в Минобороны РФ, речь идёт об атаке, которая произошла около восьми часов утра. В это же время в Белгороде прогремели взрывы.

Официально о последствиях пока не сообщалось. Но уже известно по фото очевидцев в Сети, что повреждены многоквартирные дома на улицах Есенина, Губкина, Будённого. Кроме того, пострадал фасад «Белгород-Арены».

В Сети также сообщают, что в результате атаки могут быть раненые мирные жители. Подтверждения этому пока нет.

Напомним, что в Белгороде этим утром объявляли ракетную опасность. Сейчас её уже отменили.

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