Что ПВО уничтожила в небе над Белгородом во время последней атаки ВСУ?

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
ВСУ вновь ударили по Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Уничтожено десять снарядов.
Как уточнили в Минобороны РФ, речь идёт об атаке, которая произошла около восьми часов утра. В это же время в Белгороде прогремели взрывы.
Официально о последствиях пока не сообщалось. Но уже известно по фото очевидцев в Сети, что повреждены многоквартирные дома на улицах Есенина, Губкина, Будённого. Кроме того, пострадал фасад «Белгород-Арены».
В Сети также сообщают, что в результате атаки могут быть раненые мирные жители. Подтверждения этому пока нет.
Напомним, что в Белгороде этим утром объявляли ракетную опасность. Сейчас её уже отменили.