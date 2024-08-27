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Ограничение

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2024
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
27 августа, 06:23
В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?
16 августа, 09:58
Днём можно? Белгородцам запретили отмечать выпускные в ресторанах после семи вечера
27 июня, 08:27
На одной из дорог в центре Белгорода уменьшится количество полос
Автомобили на проспекте Ватутина временно будут ездить по одной полосе. Связано это с ремонтом. Об изменениях сообщили в городской администрации.
4 июня, 14:09
Из-за обстрела перекрыт участок дороги на Харгоре, автобусы ездят по-другому
Движение перекрыли на участке улицы Щорса. Автобусы будут ездить временно по другой улице, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.
21 марта, 06:54
Дорогу перекрыли в Белгороде после обстрела, движение автобусов изменено
20 марта, 09:32
Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу
14 марта, 10:42
2023
Не проехать: из-за открытия ёлки в центре Белгорода перекроют движение
15 декабря 2023, 14:48
В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия
На проспекте Богдана Хмельницкого в пятницу состоится торжественное собрание. Из-за этого будут ограничены остановка и стоянка автомобилей, сообщили в городской администрации.
31 октября 2023, 10:24
Не только в субботу, но и в воскресенье: в Белгороде снова перекроют дороги
27 октября 2023, 08:13
Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто
26 октября 2023, 13:25
Вторые выходные подряд автомобилистов на Харгоре в Белгороде ожидают ограничения
15 сентября 2023, 09:05
Во время крестного хода в Белгороде автобусы будут ездить по-другому: схема
14 сентября 2023, 14:28
Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто
Ограничения стоянки действуют с 23:00 15 сентября, а движение будет перекрыто с 12:00 16 сентября. Белгородцам рекомендуют пользоваться объездными маршрутами. Схему ограничений опубликовали в мэрии.
13 сентября 2023, 13:12
В начале сентября в Белгороде перекроют дороги
Ограничение движения связано с проведением полумарафона — состоится он 3 сентября, сообщили в администрации города.
25 августа 2023, 16:53
«Жить можно, но недолго»: как белгородка выживала на 1000 рублей в неделю
25 августа 2023, 14:46
Ограничение движения на одной из улиц Белгорода продлили ещё на месяц
Речь идёт об улице Пушкарной. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Белгорода.
30 июня 2023, 06:39
В Шебекинском округе вводится временный запрет на передвижение транспорта
2 июня 2023, 17:32
На белгородской улице на месяц ограничат движение транспорта
В мэрии отметили, что ограничение коснётся улицы Пушкарная.
25 мая 2023, 16:35
В мае на белгородской улице ограничат движение транспорта
11 апреля 2023, 16:01

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