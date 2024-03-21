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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:22

Следы в небе после взрыва

Вернулись к расписанию: над Белгородом утром прогремели взрывы

21 марта 2024, 05:17
Фото: 1MI
Следы в небе после взрыва

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Грохот в небе раздался около восьми часов утра. Официальной информации о последствиях пока нет, но в Сети уже появились кадры повреждённых многоэтажных домов.

Утро в Белгороде выдалось громким. В этот раз взрывы прогремели почти по «старому расписанию» — около восьми часов утра. До появления грохота в небе в городе заработала сирена, объявили ракетную опасность.

Официальной информации о последствиях пока нет. Однако в Сети уже появились кадры с повреждёнными многоэтажными домами на Харьковской горе. Также, судя по фото, пострадала «Белгород-Арена».

Информации о раненых мирных жителях на время публикации не было.

Напомним, что 20 марта взрывы в Белгороде прогремели ближе к полудню. Погиб человек, ранены ещё двое.

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