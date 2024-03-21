Вернулись к расписанию: над Белгородом утром прогремели взрывы

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Утро в Белгороде выдалось громким. В этот раз взрывы прогремели почти по «старому расписанию» — около восьми часов утра. До появления грохота в небе в городе заработала сирена, объявили ракетную опасность.
Официальной информации о последствиях пока нет. Однако в Сети уже появились кадры с повреждёнными многоэтажными домами на Харьковской горе. Также, судя по фото, пострадала «Белгород-Арена».
Информации о раненых мирных жителях на время публикации не было.
Напомним, что 20 марта взрывы в Белгороде прогремели ближе к полудню. Погиб человек, ранены ещё двое.