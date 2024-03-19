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Published Сегодня, 07:59

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Последствия очередного удара ВСУ по Белгороду публикуют в Сети

Снова взрывы, снова пожар, снова разрушения: последствия удара ВСУ по Белгороду

19 марта 2024, 07:59
Фото: соцсети

Последствия очередного удара ВСУ по Белгороду публикуют в Сети

19 марта в 10:30 ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. По предварительным данным, разрушения есть в Белгородском районе: пострадали автомобиль и дом, горит огонь, поднимается дым.
Сюжет
Пожар

Примерно в 10:30 формирования украинских военных нанесли очередной удар по Белгороду и агломерации. Разрушения снова фиксируют в южной части: по предварительным данным, от огня боевиков пострадал частный коттеджный дом в посёлке Разумное Белгородского района. Видео и фото с места происшествия публикуют в Сети.

Также сообщают о выбитых на месте прилёта окнах. Есть данные о сгоревшем автомобиле. По данным Минобороны, в небе сбили десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Фото: соцсети

Один из обломков снарядов упал рядом с детской площадкой в Разумном.

Фото: соцсети

Это первый обстрел Белгорода и района 19 марта. Вчера, 18 марта, ВСУ ударяли по городу четыре раза: в 8:30, в 11:30, в 15:30 и в 20:30. В результате атак украинских военных погибли мирные люди, в том числе дети.

Взрывы прогремели над Белгородом и районом, поднимается столб дыма
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#Видео#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Разумное#Белгород#ВСУ#Разрушения#Артем Черненко
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