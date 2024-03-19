Снова взрывы, снова пожар, снова разрушения: последствия удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Примерно в 10:30 формирования украинских военных нанесли очередной удар по Белгороду и агломерации. Разрушения снова фиксируют в южной части: по предварительным данным, от огня боевиков пострадал частный коттеджный дом в посёлке Разумное Белгородского района. Видео и фото с места происшествия публикуют в Сети.
Также сообщают о выбитых на месте прилёта окнах. Есть данные о сгоревшем автомобиле. По данным Минобороны, в небе сбили десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
Один из обломков снарядов упал рядом с детской площадкой в Разумном.
Это первый обстрел Белгорода и района 19 марта. Вчера, 18 марта, ВСУ ударяли по городу четыре раза: в 8:30, в 11:30, в 15:30 и в 20:30. В результате атак украинских военных погибли мирные люди, в том числе дети.