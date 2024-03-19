Снова взрывы, снова пожар, снова разрушения: последствия удара ВСУ по Белгороду

Это первый обстрел Белгорода и района 19 марта. Вчера, 18 марта, ВСУ ударяли по городу четыре раза: в 8:30, в 11:30, в 15:30 и в 20:30. В результате атак украинских военных погибли мирные люди, в том числе дети.