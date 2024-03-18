Число погибших от атак ВСУ в Белгороде продолжает расти

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Стало известно о гибели ещё двоих человек в результате обстрелов ВСУ. Мужчина, получивший тяжёлое ранение на одном из производственных предприятий 15 марта, скончался в больнице. Врачи до последнего боролись за его жизнь.
Кроме того, сообщается о гибели жителя Наумовки. По информации губернатора, было прямое попадание в дом мирного жителя после воздушной атаки ВСУ. Мужчина скончался на месте от полученных ран.
Ранее сообщалось, что в Старой Наумовке несколько дней не могли вывезти тело человека. По словам белгородцев, мужчина погиб ещё 12 марта. Забрать его тело не могли из-за действующего режима ЧС.
Только за сегодняшний день, 18 марта, в Белгородской области погибли пять человек. Четверо были членами одной семьи, в их числе — 17-летний подросток. Дом белгородцев разрушен в результате обстрела. Ещё один человек погиб в Грайворонском горокруге: его убило от удара дрона-камикадзе.
За минувшую неделю в Белгородской области погибли 11 человек. Более 80 мирных жителей получили ранения. Некоторые пациенты остаются в больницах в тяжёлом состоянии.