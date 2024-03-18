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Пострадавший при обстреле 15 марта белгородец скончался в больнице

Число погибших от атак ВСУ в Белгороде продолжает расти

18 марта 2024, 19:02
Фото: 1MI

Пострадавший при обстреле 15 марта белгородец скончался в больнице

Скончался мужчина, которого тяжело ранило 15 марта на производственном предприятии. Кроме того, ещё один мирный житель погиб в Наумовке, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В дом мужчины попал снаряд. Ранее о его смерти не сообщалось.

Стало известно о гибели ещё двоих человек в результате обстрелов ВСУ. Мужчина, получивший тяжёлое ранение на одном из производственных предприятий 15 марта, скончался в больнице. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Кроме того, сообщается о гибели жителя Наумовки. По информации губернатора, было прямое попадание в дом мирного жителя после воздушной атаки ВСУ. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

Ранее сообщалось, что в Старой Наумовке несколько дней не могли вывезти тело человека. По словам белгородцев, мужчина погиб ещё 12 марта. Забрать его тело не могли из-за действующего режима ЧС.

Только за сегодняшний день, 18 марта, в Белгородской области погибли пять человек. Четверо были членами одной семьи, в их числе — 17-летний подросток. Дом белгородцев разрушен в результате обстрела. Ещё один человек погиб в Грайворонском горокруге: его убило от удара дрона-камикадзе.

За минувшую неделю в Белгородской области погибли 11 человек. Более 80 мирных жителей получили ранения. Некоторые пациенты остаются в больницах в тяжёлом состоянии.

Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Гибель#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Наумовка#СВО#Обстрел ВСУ
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