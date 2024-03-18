Число погибших от атак ВСУ в Белгороде продолжает расти

Только за сегодняшний день, 18 марта, в Белгородской области погибли пять человек. Четверо были членами одной семьи, в их числе — 17-летний подросток. Дом белгородцев разрушен в результате обстрела. Ещё один человек погиб в Грайворонском горокруге: его убило от удара дрона-камикадзе.