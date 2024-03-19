Взрывы прогремели над Белгородом и районом, поднимается столб дыма

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Это утро в Белгороде и Белгородском районе всё-таки не стало исключением и вновь выдалось громким. Взрывы раздались около 10:35. Объявлена ракетная опасность.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявлен в 10:52.
После взрывов в Белгородском районе появился дым. Очевидцы сообщают о возможных прилётах в Разумном.
Официальной информации о последствиях пока нет.
Напомним, что 18 марта в Белгороде и Белгородском районе взрывы прогремели четыре раза. Столько же раз объявляли ракетную опасность.
Всего от атак ВСУ за минувший день погибли пять человек: четверо — члены одной семьи — в Никольском в Белгородском районе, ещё один — в Грайворонском горокурге.