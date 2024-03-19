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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Дым в Белгородском районе после взрывов

Взрывы прогремели над Белгородом и районом, поднимается столб дыма

19 марта 2024, 07:43
Фото: «БелПлюс»
Дым в Белгородском районе после взрывов

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

В этот раз первые залпы раздались позже на два часа. После взрывов появились сообщения о появившемся дыме. Официальной информации о последствиях пока нет.

Это утро в Белгороде и Белгородском районе всё-таки не стало исключением и вновь выдалось громким. Взрывы раздались около 10:35. Объявлена ракетная опасность.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявлен в 10:52.

После взрывов в Белгородском районе появился дым. Очевидцы сообщают о возможных прилётах в Разумном.

Официальной информации о последствиях пока нет.

Напомним, что 18 марта в Белгороде и Белгородском районе взрывы прогремели четыре раза. Столько же раз объявляли ракетную опасность.

Всего от атак ВСУ за минувший день погибли пять человек: четверо — члены одной семьи — в Никольском в Белгородском районе, ещё один — в Грайворонском горокурге.

Пятый человек погиб за день в Белгородской области, в этот раз — из-за атаки дрона
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