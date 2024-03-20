13 снарядов уничтожили в Белгородской области во время последней атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район. И снова для этого противник использовал РСЗО «Вампир».
Как сообщили в Минобороны РФ, всего ПВО сбила в воздухе 13 реактивных снарядов. Произошло это около 11:30.
Примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе. Официальной информации о последствиях пока нет. Однако в Сети уже появились фото очевидцев, зафиксировавших разрушения.
Кроме того, сообщается о возможных жертвах и пострадавших. Подтверждения этой информации пока нет.