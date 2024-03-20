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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Последствия обстрела Белгорода

13 снарядов уничтожили в Белгородской области во время последней атаки ВСУ

20 марта 2024, 09:23
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия обстрела Белгорода

ВСУ обстреляли Белгород и район из РСЗО «Вампир»

Атака произошла ближе к полудню. Официальной информации о последствиях пока нет. Однако уже известно о возможных пострадавших и повреждениях в Белгороде и Белгородском районе.
Сюжет
Пво

ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район. И снова для этого противник использовал РСЗО «Вампир».

Как сообщили в Минобороны РФ, всего ПВО сбила в воздухе 13 реактивных снарядов. Произошло это около 11:30.

Примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе. Официальной информации о последствиях пока нет. Однако в Сети уже появились фото очевидцев, зафиксировавших разрушения.

Кроме того, сообщается о возможных жертвах и пострадавших. Подтверждения этой информации пока нет.

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