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Posted Сегодня, 19:23

Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Взрывы раздались в небе над Белгородом

Неспокойной ночи: в небе над Белгородом раздались взрывы, город под огнём ВСУ

19 марта 2024, 19:23
Фото: Изображение Midjourney

Взрывы раздались в небе над Белгородом

Вечером 19 марта ВСУ нанесли удар по Белгороду. В небе раздались взрывы, воют сирены. Информация о последствиях уточняется.
Сюжет
Взрывы

Вечером в районе 22 часов ВСУ атаковали Белгород. Судя по всему, снова били из РСЗО со стороны Волчанска. Предположительно, в очередной раз удар на себя приняла юго-восточная часть города, а также Белгородский район.

Информация о последствиях уточняется. Судя по звукам, прилёты всё же были. Каких-либо данных о пострадавших на данный момент тоже нет.

На момент публикации в Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности. Угроза сохраняется: жителей просят не подходить к окнам и занять безопасные укрытия.

Город с последствиями: вид Белгорода меняется после обстрелов
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#Происшествия#Белгород#ВСУ#Взрывы#Артем Черненко#Сирены#Ракетная опасность
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