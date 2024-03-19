Неспокойной ночи: в небе над Белгородом раздались взрывы, город под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Вечером в районе 22 часов ВСУ атаковали Белгород. Судя по всему, снова били из РСЗО со стороны Волчанска. Предположительно, в очередной раз удар на себя приняла юго-восточная часть города, а также Белгородский район.
Информация о последствиях уточняется. Судя по звукам, прилёты всё же были. Каких-либо данных о пострадавших на данный момент тоже нет.
На момент публикации в Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности. Угроза сохраняется: жителей просят не подходить к окнам и занять безопасные укрытия.