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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Рисунок нейросети

Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ

20 марта 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети

По Белгороду снова ударили из РСЗО, есть разрушения

В 11:30 в Белгороде в очередной раз раздались взрывы, прозвучала сирена. Над городом вновь сбили пакет снарядов: судя по всему, ВСУ опять выпустили по городу пакет из РСЗО. Есть разрушения.

В 11:30 серия мощных взрывов раздалась в небе над Белгородом. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу пакет из РСЗО со стороны Харьковской области. В небе над городом поднимается дым: связан ли он с прилётом — неизвестно, но вероятность этого высока.

Видео: Bel.ru

Жители Разумного Белгородской области сообщают о дожде из осколков. Крупные металлические детали ракет находят на земле и другие белгородцы. Скорее всего, это обломки боеприпасов. Редакция Бел.Ру напоминает: брать их в руки опасно для жизни!

Фото: Bel.ru

Местами выбило окна. Одной из жительниц, судя по фото, немного помог скотч.

Фото: соцсети

Повреждены автомобили. Один из прилётов пришёлся на территорию рядом с детским садом.

Фото: соцсети

В Разумном крупный осколок воткнулся в капот машины.

Фото: соцсети

По словам очевидцев, есть пострадавшие. На место прибыла скорая. Официально информация на момент публикации не подтверждена.

Тихого дня не получилось: над Белгородом прогремели взрывы, работает ПВО
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