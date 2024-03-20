Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В 11:30 серия мощных взрывов раздалась в небе над Белгородом. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу пакет из РСЗО со стороны Харьковской области. В небе над городом поднимается дым: связан ли он с прилётом — неизвестно, но вероятность этого высока.
Жители Разумного Белгородской области сообщают о дожде из осколков. Крупные металлические детали ракет находят на земле и другие белгородцы. Скорее всего, это обломки боеприпасов. Редакция Бел.Ру напоминает: брать их в руки опасно для жизни!
Местами выбило окна. Одной из жительниц, судя по фото, немного помог скотч.
Повреждены автомобили. Один из прилётов пришёлся на территорию рядом с детским садом.
В Разумном крупный осколок воткнулся в капот машины.
По словам очевидцев, есть пострадавшие. На место прибыла скорая. Официально информация на момент публикации не подтверждена.