Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ

В 11:30 серия мощных взрывов раздалась в небе над Белгородом. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу пакет из РСЗО со стороны Харьковской области. В небе над городом поднимается дым: связан ли он с прилётом — неизвестно, но вероятность этого высока.