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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Следы в небе над Белгородом после взрывов

Тихого дня не получилось: над Белгородом прогремели взрывы, работает ПВО

20 марта 2024, 08:47
Фото: Bel.ru
Следы в небе над Белгородом после взрывов

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Громко в городе было примерно в 11:35. В небе остались многочисленные следы после работы ПВО. Официальной информации о последствиях пока нет.
Сюжет
Пво

В Белгороде вновь было громко. 20 марта примерно в 11:35 над городом раздалось несколько взрывов. Работала система ПВО. В небе остались характерные следы: множество соответствующих фото публикуют в соцсетях.

В городе и в Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент публикации материала она всё ещё действовала.

Официальной информации о последствиях пока нет. Сообщается лишь, что в Белгородском районе местные жители застали «дождь» из осколков.

Громко в Белгороде было и минувшим вечером. По информации Минобороны, уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

«Вампирами» и «Точкой-У» атаковала Украина Белгородскую область
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