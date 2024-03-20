Тихого дня не получилось: над Белгородом прогремели взрывы, работает ПВО

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Белгороде вновь было громко. 20 марта примерно в 11:35 над городом раздалось несколько взрывов. Работала система ПВО. В небе остались характерные следы: множество соответствующих фото публикуют в соцсетях.
В городе и в Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент публикации материала она всё ещё действовала.
Официальной информации о последствиях пока нет. Сообщается лишь, что в Белгородском районе местные жители застали «дождь» из осколков.
Громко в Белгороде было и минувшим вечером. По информации Минобороны, уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.