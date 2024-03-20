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В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру

В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру

20 марта 2024, 12:57
Фото: 1MI
Очередная атака ВСУ унесла жизнь 59-летнего мужчины. Им оказался супруг бывшего главного редактора Бел.Ру Ирины Кошель Валерий, сообщили в Telegram-канале вуза «Пегасий БелГУ».
Сюжет
Обстрел

Валерий Кошель погиб 20 марта в результате попадания снаряда ВСУ в машину. Ему было 59 лет. Он - муж начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Кошель. Ранее Ирина Александровна была главным редактором Бел.Ру, покинув должность в мае 2019 года.

Напомним, как ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, во время обстрела мужчина находился в машине. В этот момент в неё прилетели осколки. От полученных травм Валерий Кошель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

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#Происшествия#Травмы#Снаряд#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Осколки#Бригада скорой помощи
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