В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Валерий Кошель погиб 20 марта в результате попадания снаряда ВСУ в машину. Ему было 59 лет. Он - муж начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Кошель. Ранее Ирина Александровна была главным редактором Бел.Ру, покинув должность в мае 2019 года.
Напомним, как ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, во время обстрела мужчина находился в машине. В этот момент в неё прилетели осколки. От полученных травм Валерий Кошель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.