В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру

Валерий Кошель погиб 20 марта в результате попадания снаряда ВСУ в машину. Ему было 59 лет. Он - муж начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Кошель. Ранее Ирина Александровна была главным редактором Бел.Ру, покинув должность в мае 2019 года.