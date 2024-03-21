Дождь из осколков и разбитые многоэтажки: последствия атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
После череды мощных взрывов в небе над городом на землю посыпались осколки сбитых ракет. Видео падающих на асфальт деталей записал местный житель на Щорса.
Очевидцы сообщают о пострадавших многоэтажках на Есенина и Губкина.
Читатели Бел.Ру сообщают также о прилёте во двор одного из домов на улице Губкина.
Судя по этим кадрам, на Щорса пострадал автомобиль.
Прилетело также на Дубровку в Белгородском районе. Рядом находится детская площадка.
Информация о пострадавших уточняется. Также известно о том, что пострадало здание «Белгород-Арены», где раньше был ПВР.