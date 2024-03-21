Дождь из осколков и разбитые многоэтажки: последствия атаки ВСУ на Белгород

После очередной атаки ВСУ на Белгород снова есть разрушения

Сегодня в 8 утра ВСУ снова нанесли удар по жилой застройке Белгорода. По предварительным данным, пострадала многоэтажка на Есенина и ряд автомобилей на улице Щорса.