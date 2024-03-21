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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

После очередной атаки ВСУ на Белгород снова есть разрушения

Дождь из осколков и разбитые многоэтажки: последствия атаки ВСУ на Белгород

21 марта 2024, 05:52
Фото: соцсети

После очередной атаки ВСУ на Белгород снова есть разрушения

Сегодня в 8 утра ВСУ снова нанесли удар по жилой застройке Белгорода. По предварительным данным, пострадала многоэтажка на Есенина и ряд автомобилей на улице Щорса.
Сюжет
Щорса

После череды мощных взрывов в небе над городом на землю посыпались осколки сбитых ракет. Видео падающих на асфальт деталей записал местный житель на Щорса.

Видео: соцсети

Очевидцы сообщают о пострадавших многоэтажках на Есенина и Губкина.

Фото: соцсети

Читатели Бел.Ру сообщают также о прилёте во двор одного из домов на улице Губкина.

Фото: Bel.ru

Судя по этим кадрам, на Щорса пострадал автомобиль.

Видео: соцсети

Прилетело также на Дубровку в Белгородском районе. Рядом находится детская площадка.

Фото: соцсети

Информация о пострадавших уточняется. Также известно о том, что пострадало здание «Белгород-Арены», где раньше был ПВР.

«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город
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#Видео#Белгородская область#Щорса#Пострадавшие#Многоэтажки#Есенина#Губкина#Белгород#ВСУ#Дубровка#Артем Черненко
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