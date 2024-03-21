Шесть из 39: сколько депутатов осветили тему обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Бизнесмен утверждает, что изучил социальные сети избранников народа и выяснил, сколько человек осветили тему сложной оперативной обстановки в области. Оказалось, что из 39 депутатов только шестеро упомянули о том, что происходит в областном центре. Это Олег Головченко, Артур Насонов, Артём Зотов, Юрий Осетров, Иван Бородавкин и Евгений Дрёмов.
У остальных страницы были либо закрыты, либо там не было упоминаний об обстрелах.
И знаете, что самое печальное? Я многих знаю лично и знаю, что они постоянно помогают ребятам на линии боевого соприкосновения, и прекрасно понимаю, что тишина в их социальных сетях продиктована волей сверху. Но ведь есть ещё люди. Не те сверху, а эти рядом с тобой.
Леонид Костюк