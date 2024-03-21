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Бизнесмен посчитал число депутатов, которые осветили тему обстрелов Белгорода

Шесть из 39: сколько депутатов осветили тему обстрелов Белгорода

21 марта 2024, 15:45
Фото: 1MI

Бизнесмен посчитал число депутатов, которые осветили тему обстрелов Белгорода

Из 39 белгородских депутатов только шесть человек рассказали в своих социальных сетях о сложной оперативной обстановке в регионе. Данные подсчитал белгородский предприниматель Леонид Костюк.

Бизнесмен утверждает, что изучил социальные сети избранников народа и выяснил, сколько человек осветили тему сложной оперативной обстановки в области. Оказалось, что из 39 депутатов только шестеро упомянули о том, что происходит в областном центре. Это Олег Головченко, Артур Насонов, Артём Зотов, Юрий Осетров, Иван Бородавкин и Евгений Дрёмов.

У остальных страницы были либо закрыты, либо там не было упоминаний об обстрелах.

И знаете, что самое печальное? Я многих знаю лично и знаю, что они постоянно помогают ребятам на линии боевого соприкосновения, и прекрасно понимаю, что тишина в их социальных сетях продиктована волей сверху. Но ведь есть ещё люди. Не те сверху, а эти рядом с тобой.
Леонид Костюк
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#Белгородская область#Депутаты#Область#Социальные сети#Белгород#Кристина Семенчук#Олег Головченко#Оперативная обстановка
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