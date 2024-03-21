Шесть из 39: сколько депутатов осветили тему обстрелов Белгорода

Бизнесмен утверждает, что изучил социальные сети избранников народа и выяснил, сколько человек осветили тему сложной оперативной обстановки в области. Оказалось, что из 39 депутатов только шестеро упомянули о том, что происходит в областном центре. Это Олег Головченко, Артур Насонов, Артём Зотов, Юрий Осетров, Иван Бородавкин и Евгений Дрёмов.