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Депутаты

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Октябрь
Ответственность бизнеса и «Материнская слава»: белгородские депутаты приняли законы
На 46 заседании Белгородской областной Думы, которое состоялось 24 октября, депутаты рассмотрели ряд важных вопросов.
25 октября, 16:03
В Белгородской области изменили схему избирательных округов
24 октября, 14:39
Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия
24 октября, 11:38
Администрация Белгорода будет отдавать и покупать имущество для силовых ведомств
23 октября, 14:32
Белгород захотел завести «анклав» под ИЖС в Белгородском районе
23 октября, 08:10
Новоиспечённых иноагентов будут лишать мандата в горсовете Белгорода
22 октября, 14:51
Первый этап уже близко: депутаты объявили конкурс мэра в Белгороде
22 октября, 13:12
Статистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женой
4 октября, 07:19
Сентябрь
Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров
20 сентября, 14:35
Без разрешения можно? Как белгородцам до 16 лет зарегистрировать брак
20 сентября, 14:26
Бывшие белгородские пожарные будут получать дополнительно 11 тысяч рублей
20 сентября, 13:20
В летних залах белгородского общепита разрешат продавать алкоголь
20 сентября, 09:02
Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00
19 сентября, 10:30
Депутаты согласовали Лоренца на должность замгубернатора Белгородской области
19 сентября, 08:05
Будет мобилизация? Что означает увеличение штатной численности армии РФ
16 сентября, 16:00
В Белгороде разберутся с благоустройством кладбищ
11 сентября, 15:04
Июль
Гладков заявил о создании рабочей группы по выделению земель для многодетных семей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение реализовать задачу по выделению земли многодетным семьям. Участки предлагается выбирать в 20 километрах от границы, в безопасной зоне.
29 июля, 12:19
Белгородским многодетным семьям не будут давать участки вблизи мест военных действий
29 июля, 06:34
По личным делам можно, но есть секрет: выезжают ли белгородские депутаты за границу
10 июля, 14:46
В Белгородском горсовете решили изменить процедуру выборов мэра
Белгородский городской совет добавил новый пункт, который регулирует объявление конкурса на пост мэра.
5 июля, 12:39

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