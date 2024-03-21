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Похороны

От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова

21 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI
Похороны

В БГТУ им. Шухова сообщили о смерти преподавателя

Инне Лагутиной был 41 год. 15 марта в результате атаки ВСУ от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе её дома. Из-за переживаний за жизнь троих детей белгородку хватил удар, она впала в кому. Скончалась сотрудница БГТУ, не приходя в сознание, сообщили в пресс-службе вуза.

В Белгороде скончалась старший преподаватель кафедры иностранных языков института экономики и менеджмента БГТУ им. Шухова Инна Лагутина. В её доме 15 марта от взрывной волны после очередной атаки ВСУ разлетелись стёкла на балконе.

Инна Сергеевна испугалась за жизнь своих троих детей. Её хватил удар, после чего она впала в кому. Белгородка скончалась, не приходя в сознание.

Сотруднице БГТУ им. Шухова был 41 год.

«Инна Сергеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, настоящим другом, готовым прийти на помощь в любую минуту не только словом, но и делом, замечательной, любящей мамой, полной милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, отзывчивость, высокие душевные и этические качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», — цитирует коллег белгородки пресс-служба вуза. В «технологе» Инна Лагутина работала с 2006 года.

Инна ЛагутинаИнна Лагутина
Инна Лагутина
Фото: Пресс-служба БГТУ им. Шухова
Белгородка испугалась за жизнь детей во время обстрела, впала в кому и умерла
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