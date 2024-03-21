От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Белгороде скончалась старший преподаватель кафедры иностранных языков института экономики и менеджмента БГТУ им. Шухова Инна Лагутина. В её доме 15 марта от взрывной волны после очередной атаки ВСУ разлетелись стёкла на балконе.
Инна Сергеевна испугалась за жизнь своих троих детей. Её хватил удар, после чего она впала в кому. Белгородка скончалась, не приходя в сознание.
Сотруднице БГТУ им. Шухова был 41 год.
«Инна Сергеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, настоящим другом, готовым прийти на помощь в любую минуту не только словом, но и делом, замечательной, любящей мамой, полной милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, отзывчивость, высокие душевные и этические качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», — цитирует коллег белгородки пресс-служба вуза. В «технологе» Инна Лагутина работала с 2006 года.