От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова

«Инна Сергеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, настоящим другом, готовым прийти на помощь в любую минуту не только словом, но и делом, замечательной, любящей мамой, полной милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, отзывчивость, высокие душевные и этические качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», — цитирует коллег белгородки пресс-служба вуза. В «технологе» Инна Лагутина работала с 2006 года.