Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Теплицы Белгорблагоустройства пять раз попали под обстрелы ВСУ за последнее время. Повреждено остекление в нескольких корпусах. Тепловой контур восстановили, но к полноценному ремонту приступят позже. Пока в приоритете остаются пострадавшие от обстрелов жилые дома.
Раненых среди сотрудников БГБ нет. Рассада в результате ударов тоже не пострадала.
Несмотря на то, что обстановка в Белгороде остаётся сложной, озеленители планируют высадить более 170 тыс. растений. В списке есть петунии, колеусы, вербена, гортензии, можжевельники, хризантемы, злаковые травы. Всего к высадке готовят более 20 видов растений.