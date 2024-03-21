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Published Сегодня, 13:42

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Остекление

Теплицы Белгорблагоустройства пять раз попали под обстрелы ВСУ

21 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI
Остекление

Остекление теплиц в Белгороде пострадало в результате атак ВСУ

Среди сотрудников раненых нет. Ремонтировать теплицы начнут позже: пока в приоритете остаются жилые дома. Несмотря на сложную обстановку, в Белгороде планируют высадить более 170 тыс. растений, рассказал мэр Валентин Демидов.

Теплицы Белгорблагоустройства пять раз попали под обстрелы ВСУ за последнее время. Повреждено остекление в нескольких корпусах. Тепловой контур восстановили, но к полноценному ремонту приступят позже. Пока в приоритете остаются пострадавшие от обстрелов жилые дома.

Раненых среди сотрудников БГБ нет. Рассада в результате ударов тоже не пострадала.

Несмотря на то, что обстановка в Белгороде остаётся сложной, озеленители планируют высадить более 170 тыс. растений. В списке есть петунии, колеусы, вербена, гортензии, можжевельники, хризантемы, злаковые травы. Всего к высадке готовят более 20 видов растений.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Теплицы#Озеленение#Белгорблагоустройство#Инна Рогова#Белгород#Обстрел ВСУ
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