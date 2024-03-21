Теплицы Белгорблагоустройства пять раз попали под обстрелы ВСУ за последнее время. Повреждено остекление в нескольких корпусах. Тепловой контур восстановили, но к полноценному ремонту приступят позже. Пока в приоритете остаются пострадавшие от обстрелов жилые дома.