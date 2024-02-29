Мускари и виола: какие цветы этой весной украсят клумбы Белгорода?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В настоящее время работники Белгорблагоустройства работают в теплицах с посадочным материалом. Первые однолетники уже взошли, поэтому ростки пересаживают в более просторные кассеты.
Весной на городских клумбах планируется высадить мускари, гиацинты, нарциссы, герань, каллы и хризантемы. Новинкой сезона станет виола, чьи бутоны распустятся уже в мае. Виолу планируется высадить в парке Победы и на территории возле «Мастерславля».
Ранее в мэрии Белгорода рассказали, что на Крейде и Харгоре высадят более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 200 саженцев деревьев. На городских клумбах также появятся бархатцы, петунии, львиный зев, сальвия, бегония, розы и агавы.