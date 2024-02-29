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Цветы

Мускари и виола: какие цветы этой весной украсят клумбы Белгорода?

29 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Цветы

На белгородских клумбах появятся новые цветы

О цветах, которые этой весной украсят Белгород, рассказали в мэрии. Помимо привычных для горожан растений, появятся и новые — клумбы украсят виолы.

В настоящее время работники Белгорблагоустройства работают в теплицах с посадочным материалом. Первые однолетники уже взошли, поэтому ростки пересаживают в более просторные кассеты.

Весной на городских клумбах планируется высадить мускари, гиацинты, нарциссы, герань, каллы и хризантемы. Новинкой сезона станет виола, чьи бутоны распустятся уже в мае. Виолу планируется высадить в парке Победы и на территории возле «Мастерславля».

Ранее в мэрии Белгорода рассказали, что на Крейде и Харгоре высадят более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 200 саженцев деревьев. На городских клумбах также появятся бархатцы, петунии, львиный зев, сальвия, бегония, розы и агавы.

Бегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Теплицы#Цветы#Белгород#Клумбы#Александра Склярова
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