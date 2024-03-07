Белгородская область вошла в топ регионов-рекордсменов по производству цветов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Белгородская область вошла в число регионов-рекордсменов по производству цветов и заняла четвёртое место с 4% от валового сбора. Также в топ вошли: Московская область — 14%, Калужская — 14%, Ленинградская — 9%, Калининградская области — 4%, а также республики Мордовия и Удмуртия — с 12% и 8% соответственно.
При этом среднестатистический россиянин готов потратить на подарки и цветы в качестве презента на 8 Марта около 7000 рублей.
Отметим, что в преддверии Международного женского дня многие белгородцы, которые начали присматриваться к цветам, удивились ценам. По словам одной женщины, самый дешёвый тюльпан не первой свежести стоит 120 рублей. Продавцы же цветочных магазинов утверждают, что к празднику товары не подорожали: максимум на 5-10%.
Журналист Бел.Ру выяснила, какие цены за цветы выставили некоторые специализированные магазины.