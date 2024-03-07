Белгородская область вошла в топ регионов-рекордсменов по производству цветов

Белгородская область вошла в число регионов-рекордсменов по производству цветов и заняла четвёртое место с 4% от валового сбора. Также в топ вошли: Московская область — 14%, Калужская — 14%, Ленинградская — 9%, Калининградская области — 4%, а также республики Мордовия и Удмуртия — с 12% и 8% соответственно.