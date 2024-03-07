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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Цветы

Белгородская область вошла в топ регионов-рекордсменов по производству цветов

7 марта 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Цветы
В среднем на каждого россиянина приходится три букета в год, сообщают «Известия». Есть и регионы-рекордсмены по производству цветов, в число которых входит Белгородская область.
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Цветы

Белгородская область вошла в число регионов-рекордсменов по производству цветов и заняла четвёртое место с 4% от валового сбора. Также в топ вошли: Московская область — 14%, Калужская — 14%, Ленинградская — 9%, Калининградская области — 4%, а также республики Мордовия и Удмуртия — с 12% и 8% соответственно.

При этом среднестатистический россиянин готов потратить на подарки и цветы в качестве презента на 8 Марта около 7000 рублей.

Отметим, что в преддверии Международного женского дня многие белгородцы, которые начали присматриваться к цветам, удивились ценам. По словам одной женщины, самый дешёвый тюльпан не первой свежести стоит 120 рублей. Продавцы же цветочных магазинов утверждают, что к празднику товары не подорожали: максимум на 5-10%.

Журналист Бел.Ру выяснила, какие цены за цветы выставили некоторые специализированные магазины.

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#Общество#Белгородская область#8 марта#Россия#Цветы#Белгород#Александра Склярова#Букет
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