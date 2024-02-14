80 деревьев и 180 тысяч цветов: город под Белгородом озеленят за 10 млн рублей

Цветы должны быть без видимых повреждений, без вредителей и заболеваний. Растения подрядчик должен высаживать во влажную почву, утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Рассада цветов должна быть высажена до 20 мая, однако сроки могут быть скорректированы.