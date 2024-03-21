Какие ответы бесплатные? Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь юристов

Поэтому депутаты расширили перечень категорий граждан, которые имеют право получить бесплатно юридическую помощь на территории Белгородской области. Согласно принятым правкам, теперь право на вышеуказанную помощь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Пострадавшие смогут получить бесплатную юридическую помощь, которая касается вопросов предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с получением травмы.