Какие ответы бесплатные? Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь юристов

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Мирные белгородцы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Как показывает практика, у пострадавших людей возникают вопросы, которые касаются возможности получения мер поддержки. Однако действующая редакция регионального закона, который касается оказания бесплатной юридической помощи, не давал возможности оказывать данную помощь пострадавшим людям.
Поэтому депутаты расширили перечень категорий граждан, которые имеют право получить бесплатно юридическую помощь на территории Белгородской области. Согласно принятым правкам, теперь право на вышеуказанную помощь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Пострадавшие смогут получить бесплатную юридическую помощь, которая касается вопросов предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с получением травмы.
Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций получили члены семей погибших в результате обстрелов.