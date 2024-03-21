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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь бесплатную юристов

Какие ответы бесплатные? Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь юристов

21 марта 2024, 14:35
Фото: 1MI

Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь бесплатную юристов

Депутаты белгородской облдумы расширили категории граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи. Кто может рассчитывать на помощь и на какие вопросы получить ответы — читайте ниже.
Сюжет
Льготы

Мирные белгородцы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Как показывает практика, у пострадавших людей возникают вопросы, которые касаются возможности получения мер поддержки. Однако действующая редакция регионального закона, который касается оказания бесплатной юридической помощи, не давал возможности оказывать данную помощь пострадавшим людям.

Поэтому депутаты расширили перечень категорий граждан, которые имеют право получить бесплатно юридическую помощь на территории Белгородской области. Согласно принятым правкам, теперь право на вышеуказанную помощь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Пострадавшие смогут получить бесплатную юридическую помощь, которая касается вопросов предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с получением травмы.

Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций получили члены семей погибших в результате обстрелов.

Поезда с юристами будут ездить по Белгородской области
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#Белгородская область#Пострадавшие#Вред здоровью#Погибшие#Льготы#Юристы#Компенсации#Белгород#Кристина Семенчук#Социальные гарантии#Обстрелы
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