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Документы

Поезда с юристами будут ездить по Белгородской области

22 декабря 2023, 08:28
Фото: 1MI
Документы

В Белгородской области запустили проект «Правовая забота»

Проект поездов по оказанию юридической помощи «Правовая забота» запустила белгородский омбудсмен. Поезд уже приезжал к жителям Валуйского горокруга, а в дальнейшем отправится в Чернянский, Краснояружский и Корочанский районы, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области организовали работу поездов по юридической помощи «Правовая забота». Создала проект Жанна Киреева — белгородский омбудсмен, которая недавно приступила к своим обязанностям.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, накануне он был с рабочей поездкой в Валуйском горокруге. Там к нему подошла женщина и поблагодарила за бесплатную оперативную помощь. Всего за один день поезд с юристами принял около 100 человек. Вместе с уполномоченной по правам человека работали ещё 17 специалистов из различных министерств и ведомств.

Уверен, что востребованность такой помощи будет только расти.
Вячеслав Гладков

В январе поезд отправится в Чернянский район. В феврале запланированы поездки в Краснояружский и в Корочанский районы. Как добавил губернатор, со своей стороны он окажет помощь проекту.

Омбудсмен предложила оказывать юрпомощь всем белгородцам, но где взять на это деньги?
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#Белгородская область#Касается каждого#Омбудсмен#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Юридическая помощь#Жанна Киреева
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