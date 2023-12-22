Поезда с юристами будут ездить по Белгородской области

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, накануне он был с рабочей поездкой в Валуйском горокруге. Там к нему подошла женщина и поблагодарила за бесплатную оперативную помощь. Всего за один день поезд с юристами принял около 100 человек. Вместе с уполномоченной по правам человека работали ещё 17 специалистов из различных министерств и ведомств.