Поезда с юристами будут ездить по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Белгородской области организовали работу поездов по юридической помощи «Правовая забота». Создала проект Жанна Киреева — белгородский омбудсмен, которая недавно приступила к своим обязанностям.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, накануне он был с рабочей поездкой в Валуйском горокруге. Там к нему подошла женщина и поблагодарила за бесплатную оперативную помощь. Всего за один день поезд с юристами принял около 100 человек. Вместе с уполномоченной по правам человека работали ещё 17 специалистов из различных министерств и ведомств.
Уверен, что востребованность такой помощи будет только расти.
Вячеслав Гладков
В январе поезд отправится в Чернянский район. В феврале запланированы поездки в Краснояружский и в Корочанский районы. Как добавил губернатор, со своей стороны он окажет помощь проекту.