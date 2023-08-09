Юристы из Белгорода прокомментировали решение суда о мобилизации россиян с бронью

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:31
Сургутский городской суд постановил, что военкоматы вправе призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь, сообщает РБК. Апелляционная комиссия утвердила это решение.
Суд рассматривал иск сотрудника «Сургутнефтегаза» к призывной комиссии. Работодатель включил его в список граждан, которым необходимо предоставить бронь. Также мужчина указал на наличие у него неврологического заболевания, несмотря на которое комиссия присвоила ему высшую категорию годности «А».
При этом в постановлении суда сказано, что требования для выдачи брони выполнены не были, «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала», а до призыва мужчина не сообщал военкомату о проблемах со здоровьем.
Решение суда Бел.Ру прокомментировала юрист компании «Юристы К2» Екатерина Падалко. Она отметила, что одним из доводов при вынесении решения суда была ссылка на пункт 5 Общего раздела методических рекомендаций, в котором говорится, что «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан».
Принимая во внимание, что методические рекомендации не должны противоречить федеральному законодательству. В п. 2 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», говорится о том, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, забронированным в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. Вместе с тем, суд делает ссылку на раздел 3 методических рекомендаций, указывая, какие действия обязан предпринять работодатель для получения брони на сотрудника.
Екатерина Падалко
Цитируя дословно пункт пятый рекомендаций: «Военные комиссариаты для обеспечения своих мобилизационных мероприятий могут привлекать забронированных граждан, пребывающих в запасе. Списки и сроки их привлечения согласовывают с руководителями организаций».
В четвёртом пункте документа указано, что граждане с бронью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время на срок действия предоставленной отсрочки.
Юрист добавила, что дополнительно суд рассмотрел медицинские документы, согласно которым, истец не имел жалоб на проблемы со здоровьем до призыва. Также в определении суда сказано, что на момент принятия оспариваемого решения указанные требования для выдачи брони отсутствовали.
Исходя из материалов административного дела, указанные требования по бронированию выполнены не были, на специальный учёт он поставлен не был, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала.
Екатерина Падалко
Изучив все доводы, судебная коллегия по административным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, определила решение от 6 апреля 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Учитывая вынесенное определение и доводы, указанные в нём, нормы материального и процессуального права, которые применила апелляционная коллегия, можно сделать вывод о правомерности сделанных выводов, так как на момент принятия решения суда юридически бронь отсутствовала.
Екатерина Падалко
Юрист добавила, что в случае несогласия с вынесенным решением суда, граждане вправе обратиться с жалобой в суд апелляционной инстанции, а в случае, если жалоба осталась без удовлетворения судом апелляционной инстанции, — подать жалобу в суд кассационной инстанции на вынесенные судебные акты по делу судами нижестоящих инстанций. Крайней инстанцией является Верховный суд.
Однако, прежде всего, мы рекомендуем проверять соблюдение всех необходимых требований для выдачи брони на сотрудника, чтобы подобных ситуаций не возникало. Узнать это можно обратившись к работодателю о предоставлении сведений о соблюдении порядка «регистрации» брони и требований, предъявляемых для её «регистрации».
Екатерина Падалко
Напомним, в рамках частичной мобилизации некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы. Указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки подписал президент РФ Владимир Путин в начале октября. При этом между бронью и отсрочкой есть разница. Так, бронь закрепляется не за человеком, а за его должностью. Подробнее — в нашем материале.