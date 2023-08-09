Юристы из Белгорода прокомментировали решение суда о мобилизации россиян с бронью

Напомним, в рамках частичной мобилизации некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы. Указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки подписал президент РФ Владимир Путин в начале октября. При этом между бронью и отсрочкой есть разница. Так, бронь закрепляется не за человеком, а за его должностью. Подробнее — в нашем материале.