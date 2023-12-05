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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:38

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Суд

Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд

5 декабря 2023, 10:35
Фото: 1MI
Суд
Представители адвокатского сообщества предлагали коммерческой организации, ведущей незаконную деятельность, повлиять на вынесение судебного решения за вознаграждение. В итоге приговор вынесли им.

В белгородском УФСБ рассказали о мошеннической деятельности юриста и адвоката из областного центра. Они оба представляли интересы коммерческой организации, которая строила МКД без специального разрешения на это. Обозначив сумму 10 миллионов рублей, юристы пообещали руководителю повлиять на решение суда, чтобы последнее было в пользу компании.

В отношении адвокатов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Решением суда их признали виновными и назначили наказание: один получил 2,5 года лишения свободы условно, другой — столько же, но в колонии общего режима.

Осуждённые пробовали подавать в апелляцию, но эта инстанция оставила приговор без изменения.

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