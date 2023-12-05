Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В белгородском УФСБ рассказали о мошеннической деятельности юриста и адвоката из областного центра. Они оба представляли интересы коммерческой организации, которая строила МКД без специального разрешения на это. Обозначив сумму 10 миллионов рублей, юристы пообещали руководителю повлиять на решение суда, чтобы последнее было в пользу компании.
В отношении адвокатов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Решением суда их признали виновными и назначили наказание: один получил 2,5 года лишения свободы условно, другой — столько же, но в колонии общего режима.
Осуждённые пробовали подавать в апелляцию, но эта инстанция оставила приговор без изменения.