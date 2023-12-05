Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд

В белгородском УФСБ рассказали о мошеннической деятельности юриста и адвоката из областного центра. Они оба представляли интересы коммерческой организации, которая строила МКД без специального разрешения на это. Обозначив сумму 10 миллионов рублей, юристы пообещали руководителю повлиять на решение суда, чтобы последнее было в пользу компании.