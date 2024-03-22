Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
ВСУ не прекращают обстреливать Белгород. Очередная атака была 22 марта в 07:30. Как уточнили в Минобороны РФ, ПВО в это время уничтожила восемь реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».
Официально о последствиях пока не сообщалось. Однако уже известно, что от прилёта уничтожено несколько машин, выбиты стёкла в многоквартирных домах.
Кроме того, поступает информация о жертвах. По предварительным данным, речь идёт о женщине, которая в момент обстрела находилась на улице с собакой.