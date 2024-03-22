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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Восемь снарядов РСЗО «Вампир» сбили в Белгородской области

Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»

22 марта 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney

Восемь снарядов РСЗО «Вампир» сбили в Белгородской области

Атака на город началась около 07:30. О последствиях официальной информации пока нет, однако очевидцы утверждают, что есть жертвы.
Сюжет
Пво

ВСУ не прекращают обстреливать Белгород. Очередная атака была 22 марта в 07:30. Как уточнили в Минобороны РФ, ПВО в это время уничтожила восемь реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».

Официально о последствиях пока не сообщалось. Однако уже известно, что от прилёта уничтожено несколько машин, выбиты стёкла в многоквартирных домах.

Кроме того, поступает информация о жертвах. По предварительным данным, речь идёт о женщине, которая в момент обстрела находилась на улице с собакой.

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