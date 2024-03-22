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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Погибший

Во время обстрела Белгорода погибли женщина и её собака

22 марта 2024, 04:53
Фото: 1MI
Погибший

В результате атаки ВСУ на Белгород погиб мирный житель

В результате обстрела ВСУ на бульваре Юности в Белгороде погиб мирный житель. Предположительно, женщина выгуливала собак.

Читатели Бел.Ру сообщают, что на бульваре Юности, где после утренней атаки ВСУ Белгорода загорелись авто и поднялся дым, есть погибший. Вероятно, это женщина, выгуливавшая собак.

Обстрел произошёл около 7:25. Снаряд прилетел на парковку у дома на Харьковской горе. Есть также предварительная информация о двоих или троих раненых. Официального подтверждения по количеству жертв обстрела на данный момент не было.

Повреждения получил минимум ещё один дом, минимум четыре автомобиля. Повреждены стёкла в перинатальном центре.

Погибший на ХаргореПогибший на Харгоре
Погибший на Харгоре
Фото: Bel.ru
Несколько автомобилей на Харгоре загорелось в результате утреннего обстрела Белгорода
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