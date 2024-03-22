Во время обстрела Белгорода погибли женщина и её собака

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Читатели Бел.Ру сообщают, что на бульваре Юности, где после утренней атаки ВСУ Белгорода загорелись авто и поднялся дым, есть погибший. Вероятно, это женщина, выгуливавшая собак.
Обстрел произошёл около 7:25. Снаряд прилетел на парковку у дома на Харьковской горе. Есть также предварительная информация о двоих или троих раненых. Официального подтверждения по количеству жертв обстрела на данный момент не было.
Повреждения получил минимум ещё один дом, минимум четыре автомобиля. Повреждены стёкла в перинатальном центре.