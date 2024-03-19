Белгородского подростка с оторванной кистью переведут на лечение в Москву

Под огонь попало Разумное. Одним из пострадавших стал подросток 15 лет. Мальчик поступил в детскую областную больницу. При обстреле ему оторвало кисть. Он получил первичную хирургическую помощь, но остаётся в реанимации под обезболивающими. Юный белгородец, как сообщила главврач, в тяжёлом состоянии.