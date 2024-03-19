Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Пострадавшие дети

Белгородского подростка с оторванной кистью переведут на лечение в Москву

19 марта 2024, 15:45
Фото: 1MI
Пострадавшие дети
При утреннем обстреле Белгородской области под огнём оказалось Разумное. Ребёнку 15 лет оторвало кисть во время взрыва. Сейчас он находится в детской областной больнице. Завтра его переводят на лечение в Москву.

Сегодня ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Использовались реактивные снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». По данным Минобороны, сбили девять таких снарядов. Примерно в 10:30 сработала система ПВО и включили оповещение населения.

Под огонь попало Разумное. Одним из пострадавших стал подросток 15 лет. Мальчик поступил в детскую областную больницу. При обстреле ему оторвало кисть. Он получил первичную хирургическую помощь, но остаётся в реанимации под обезболивающими. Юный белгородец, как сообщила главврач, в тяжёлом состоянии.

По его лечению и ещё четверых детей белгородские врачи проконсультировались с федеральными специалистами. Завтра подростка отправят на лечение в Москву, в российскую детскую клиническую больницу.

С пятницы по сегодняшний день в больнице находится пятеро детей. Двое — в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях
Узнать подробнее
Читайте также:
Неделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 мартаНужна ли помощь маленькой девочке, чья семья погибла под Белгородом?В результате прямого попадания снаряда в дом под Белгородом погибла семья
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Москва#Реанимация#Беспилотник#Разумное#Погибшие#Новости Белгорода#Раненые#Детская областная больница#Белгород#Обстрел#Повреждения#Татьяна Лукащева#ВСУ#Приграничье#СВО#Взрывы#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Белгородские врачи#Ракетная опасность
Подпишитесь
Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях
Сегодня, 15:04
Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяца
Сегодня, 13:46
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
Сегодня, 14:24
Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода
Сегодня, 14:39
«Сплошные руины»: жители приграничного Грайворона — об обстановке в городе
Сегодня, 15:02
"