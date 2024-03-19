Белгородского подростка с оторванной кистью переведут на лечение в Москву

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:47
Сегодня ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Использовались реактивные снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». По данным Минобороны, сбили девять таких снарядов. Примерно в 10:30 сработала система ПВО и включили оповещение населения.
Под огонь попало Разумное. Одним из пострадавших стал подросток 15 лет. Мальчик поступил в детскую областную больницу. При обстреле ему оторвало кисть. Он получил первичную хирургическую помощь, но остаётся в реанимации под обезболивающими. Юный белгородец, как сообщила главврач, в тяжёлом состоянии.
По его лечению и ещё четверых детей белгородские врачи проконсультировались с федеральными специалистами. Завтра подростка отправят на лечение в Москву, в российскую детскую клиническую больницу.
С пятницы по сегодняшний день в больнице находится пятеро детей. Двое — в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.