Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях

Поступившая вчера девочка пока что дышит с помощью ИВЛ. Повреждённую ногу врачи уже стабилизировали во избежание дальнейших осложнений. Пока что она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Маленькая белгородка пострадала после прямого попадания в дом в Никольском. Погибли её мать и бабушка. У самой девочки — черепно-мозговая травма.