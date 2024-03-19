Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Поступившая вчера девочка пока что дышит с помощью ИВЛ. Повреждённую ногу врачи уже стабилизировали во избежание дальнейших осложнений. Пока что она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Маленькая белгородка пострадала после прямого попадания в дом в Никольском. Погибли её мать и бабушка. У самой девочки — черепно-мозговая травма.
Сегодня в больницу поступил 15-летний подросток, которому при обстреле Белгородского района оторвало кисть. Первичную хирургическую обработку ему уже оказали. Мальчик находится под обезболивающими в реанимации. Также в тяжёлом состоянии. Завтра его переведут в Москву.
С пятницы по выходные в детскую областную больницу поступило трое детей. На сегодня все они — в состоянии средней тяжести. Они уже получили плановую терапию. Лечение каждого из пострадавших согласовано с федеральными специалистами. Белгородским врачам провели необходимую консультацию.