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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Пострадавшие дети

Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях

19 марта 2024, 15:04
Фото: 1MI
Пострадавшие дети

С пятницы пять белгородских детей попали в больницу с ранениями после атак ВСУ

Главврач областной детской больницы рассказала о состоянии пострадавших из-за обстрелов ВСУ Белгородской области детей. С пятницы по текущий день в медучреждение поступило пять юных жителей области. Двое, в тяжёлом состоянии, до сих пор находятся в реанимации. Ещё трое — в состоянии средней тяжести.
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Дети

Поступившая вчера девочка пока что дышит с помощью ИВЛ. Повреждённую ногу врачи уже стабилизировали во избежание дальнейших осложнений. Пока что она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Маленькая белгородка пострадала после прямого попадания в дом в Никольском. Погибли её мать и бабушка. У самой девочки — черепно-мозговая травма.

Сегодня в больницу поступил 15-летний подросток, которому при обстреле Белгородского района оторвало кисть. Первичную хирургическую обработку ему уже оказали. Мальчик находится под обезболивающими в реанимации. Также в тяжёлом состоянии. Завтра его переведут в Москву.

С пятницы по выходные в детскую областную больницу поступило трое детей. На сегодня все они — в состоянии средней тяжести. Они уже получили плановую терапию. Лечение каждого из пострадавших согласовано с федеральными специалистами. Белгородским врачам провели необходимую консультацию.

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