Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Погибшие

Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районе

20 марта 2024, 10:50
Фото: 1MI
Погибшие

Губернатор дал информацию о разрушения в Белгороде и Разумном после взрывов

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые дома, автотранспорт и образовательные учреждения. Люди на данных локациях не пострадали. Разумное и сегодня попало под обстрел.

По предварительной информации, после сегодняшней атаки ВСУ на Белгородскую область в областном центре пострадали жилые помещения в 12 многоквартирных домах. В них выбиты окна. В том числе балконные. Также последствия коснулись 16 единиц автотранспорта местных жителей.

Разрушения зафиксированы на территории, прилегающей к трём образовательным учреждениям. Это два детских сада и одна школа. Обошлась без пострадавших. Из-за перераспределения собранных дежурных групп детей и воспитателей там не было. А из-за начавшихся с этого дня школьных каникул в учреждениях находилась только охрана. Сотрудники не пострадали. Снова под огонь попало Разумное. Повреждено семь ИЖС и два автомобиля.

После взрывов над Белгородом в 11:35 появилась информация о гибели мужчины 55 лет на улице Макаренко. Он находился рядом с автомобилем во время прямого прилёта. В связи с этим, движение по улице временно перекрыто.

Есть погибший после обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Неделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 мартаБелгородского подростка с оторванной кистью переведут на лечение в МосквуИз-за вечерней атаки ВСУ Белгородской области пострадало местное предприятие
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Пострадавшие#Охрана#ИЖС#Школа#Каникулы#Беспилотник#Разумное#Новости Белгорода#Окна#Раненые#Взрыв#Детские сады#Образовательные учреждения#Белгород#Минобороны#Обстрел#Погибший#Татьяна Лукащева#ВСУ#Воспитатели#Автотранспорт#Балконы#Дежурные группы#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел ВСУ#РСЗО#Ракетная опасность
Подпишитесь
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ
Сегодня, 09:11
В Белгороде могут увеличить штрафы для водителей автобусов, не соблюдающих график
Сегодня, 11:03
«ВкусВилл» временно отказался от доставки в Белгороде. А что с «Магнитом» и другими?
Сегодня, 07:37
Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?
Сегодня, 11:17
Есть погибший после обстрела Белгорода
Сегодня, 10:29
"