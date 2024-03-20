Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районе

Разрушения зафиксированы на территории, прилегающей к трём образовательным учреждениям. Это два детских сада и одна школа. Обошлась без пострадавших. Из-за перераспределения собранных дежурных групп детей и воспитателей там не было. А из-за начавшихся с этого дня школьных каникул в учреждениях находилась только охрана. Сотрудники не пострадали. Снова под огонь попало Разумное. Повреждено семь ИЖС и два автомобиля.