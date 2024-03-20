Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По предварительной информации, после сегодняшней атаки ВСУ на Белгородскую область в областном центре пострадали жилые помещения в 12 многоквартирных домах. В них выбиты окна. В том числе балконные. Также последствия коснулись 16 единиц автотранспорта местных жителей.
Разрушения зафиксированы на территории, прилегающей к трём образовательным учреждениям. Это два детских сада и одна школа. Обошлась без пострадавших. Из-за перераспределения собранных дежурных групп детей и воспитателей там не было. А из-за начавшихся с этого дня школьных каникул в учреждениях находилась только охрана. Сотрудники не пострадали. Снова под огонь попало Разумное. Повреждено семь ИЖС и два автомобиля.
После взрывов над Белгородом в 11:35 появилась информация о гибели мужчины 55 лет на улице Макаренко. Он находился рядом с автомобилем во время прямого прилёта. В связи с этим, движение по улице временно перекрыто.