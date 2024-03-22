Обломок снаряда пробил крышу МКД на бульваре Юности после атаки ВСУ на Белгород

Также, по предварительной информации, есть один погибший из числа мирных жителей. Рядом с местом происшествия женщина выгуливала двух собак. Она погибла на месте вместе с одним из своих питомцев. К тому же, части осколков снарядов обнаружили рядом с горбольницей №2 Белгорода. Во время атаки мог пострадать и перинатальный центр.