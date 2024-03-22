Обломок снаряда пробил крышу МКД на бульваре Юности после атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Один из обломков снарядов во время прилёта пробил крышу жилого многоквартирного дома на бульваре Юности, как сообщает Белгород №1. Есть повреждения и других домов.
На паркинге после серии взрывов также загорелись автомобили. Их уже оперативно потушили. До этого над городом виднелся тёмный столп дыма, о котором сообщили читатели Бел.Ру и другие медиа.
Также, по предварительной информации, есть один погибший из числа мирных жителей. Рядом с местом происшествия женщина выгуливала двух собак. Она погибла на месте вместе с одним из своих питомцев. К тому же, части осколков снарядов обнаружили рядом с горбольницей №2 Белгорода. Во время атаки мог пострадать и перинатальный центр.
По сообщению Минобороны, причиной громких взрывов на городом в 07:30 утра стало уничтожение восьми реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по Белгороду из РСЗО «Вампир».