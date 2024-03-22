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Разрушения

Обломок снаряда пробил крышу МКД на бульваре Юности после атаки ВСУ на Белгород

22 марта 2024, 05:40
Фото: 1MI
Разрушения
В результате прилёта одного из обломков снаряда оказалась повреждена крыша жилого дома на бульваре Юности, сообщает Белгород №1. Повреждены также и другие дома, расположенные поблизости.

Один из обломков снарядов во время прилёта пробил крышу жилого многоквартирного дома на бульваре Юности, как сообщает Белгород №1. Есть повреждения и других домов.

Последствия атаки ВСУ на бульваре ЮностиПоследствия атаки ВСУ на бульваре Юности
Последствия атаки ВСУ на бульваре ЮностиПоследствия атаки ВСУ на бульваре Юности
Последствия атаки ВСУ на бульваре Юности
Фото: Белгород №1

На паркинге после серии взрывов также загорелись автомобили. Их уже оперативно потушили. До этого над городом виднелся тёмный столп дыма, о котором сообщили читатели Бел.Ру и другие медиа.

Также, по предварительной информации, есть один погибший из числа мирных жителей. Рядом с местом происшествия женщина выгуливала двух собак. Она погибла на месте вместе с одним из своих питомцев. К тому же, части осколков снарядов обнаружили рядом с горбольницей №2 Белгорода. Во время атаки мог пострадать и перинатальный центр.

По сообщению Минобороны, причиной громких взрывов на городом в 07:30 утра стало уничтожение восьми реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по Белгороду из РСЗО «Вампир».

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