Прилёт снаряда во двор МКД на бульваре Юности: о происшествии рассказал очевидец

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как рассказала очевидец, в одну из машин во дворе МКД на бульваре Юности прилетел снаряд. Прямо в середину, уточнил он, транспортного средства, находившегося на парковке. Ещё несколько машин, которые стояли рядом, загорелись следом за ним. В итоге сгорело четыре автомобиля. Множество других пострадало намного меньше. Однако есть ещё одно авто, пробитое насквозь. На фото ниже видно место того самого прилёта, ставшего причиной возгорания.
«Прилетело в крышу, разорвало днище», — пояснил мужчина.
Также пострадала часть газоснабжения жилого дома. В газовой трубе обнаружили пять-шесть пробитий. Проблему оперативно устранили. Когда журналистка Бел.Ру находилась на месте, газовая служба уже покидала место происшествия. Прилетевший снаряд разорвался полностью. Найти его осколки оказалось затруднительно. Вероятно, что их по большей части не осталось вовсе, предположил белгородец.
Из пострадавших жителей дома — одна женщина. В момент взрыва она спала в своей квартире. Белгородке посекло ногу. Погибших на месте происшествия, как поделились, нет. По периметру дома выбиты практически все окна в квартирах. С первого по третий этаж особенно. Серьёзно пострадал фасад здания. В некоторых местах он пробит полностью, как и один из балконов.
Можно сказать, что МКД построен в форме круга, с достаточно узким выездом из двора, поэтому его общее пространство само по себе маленькое по площади. Это стало причиной возникновения такого количества последствий, вышедших и за пределы придомовой территории. Из-за повышенного давления воздуха вылетели и все газовые вытяжки.
«Если бы было больше пространства, т. е. открытой местности, меньше было бы и разрушений. Сыграл и тот факт, что многие люди не знают о том, что лучше держать в таком случае хотя бы одно окно открытым. А так — создался вакуум». — делится белгородец.
Сейчас место происшествия всё ещё оцеплено. За ленту никого не пускают. Люди обходят его по периметру, стараясь не наступать на валяющиеся кругом осколки стекла.
Крышу дома на бульваре Юности пробил осколок снаряда.
Жильцов дома перевозить и переселять не будут. Сейчас они собирают и выносят стёкла из своих квартир. Это одна из коробок, которые быстро появляются у подъездов уже с другой стороны МКД.
Для замера окон и закрытия теплового периметра прибыли специалисты. Пострадавшую жилплощадь также уже описывают, владельцы фотографируют свои транспортные средства для подачи заявлений на компенсацию. Далее на место приедут сотрудники регионального СУ СК России. Первыми на место происшествия прибыли пожарные, МЧС и члены самообороны.
«Пожар быстро потушили. Прям оперативно сработали. Пожарные молодцы и МЧС тоже. Быстро среагировали. Хотя на их машинах проехать очень сложно. Но всё-таки проехали, развернулись, подключились, потушили. Тоже все мокрые ребята — четыре машины дотла», — далее рассказывает о произошедших событиях очевидец.
Рядом находится общеобразовательное учреждение. Школа №50. Она не пострадала.
По пути наша журналистка увидела, что жители прилегающих к территории МКД собирают и грузят в свои машины вещи, чтобы покинуть свои дома из-за рядом возникшей их жизни угрозы. Обстановка в Белгороде и Белгородской области остаётся напряжённой. Вторую неделю продолжаются обстрелы, из-за которых страдают и, к огромному сожалению, умирают мирные жители.
Практически через ещё один двор также есть последствия прилёта. У одного из зданий оторвало часть крыши. Находящийся с другой его стороны МКД — с сильно посечённым фасадом.
Обстрел 22 марта начался в 07:30 утра. Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО уничтожено восемь снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». В Белгороде также пострадали от взрывов четыре медицинских учреждения. На территории горбольницы №2 всё ещё находятся экстренные службы. Там упал ещё один осколок снаряда.