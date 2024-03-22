Прилёт снаряда во двор МКД на бульваре Юности: о происшествии рассказал очевидец

Как рассказала очевидец, в одну из машин во дворе МКД на бульваре Юности прилетел снаряд. Прямо в середину, уточнил он, транспортного средства, находившегося на парковке. Ещё несколько машин, которые стояли рядом, загорелись следом за ним. В итоге сгорело четыре автомобиля. Множество других пострадало намного меньше. Однако есть ещё одно авто, пробитое насквозь. На фото ниже видно место того самого прилёта, ставшего причиной возгорания.