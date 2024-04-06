Бассейн и детская поликлиника получили повреждения при утреннем обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:24
Ранним утром 6 апреля Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ: с 05:40 до 06:40 на территории Белгорода и Белгородского района был объявлен сигнал о ракетной опасности. Всего система ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
По данным, губернатора Вячеслава Гладкова, в результате утреннего обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Сам он, как и другие, прятался в модульном укрытии.
Тем не менее есть разрушения. Так, в Белгороде выбиты окна в 18 квартирах 12 многоквартирных домов, посечён фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спорткомплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, а также посечены три автомобиля.
В Белгородском районе в Дубовом полностью сгорел один частный дом, в четырёх МКД посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире, кровля ещё одного частного дома оказалась пробита. В Майском пострадала кровля одного домовладения, в Никольском — посечены кровли двух частных домов, в Таврово — пробита кровля и выбиты окна в одном домовладении.