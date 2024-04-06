Бассейн и детская поликлиника получили повреждения при утреннем обстреле Белгорода

В Белгородском районе в Дубовом полностью сгорел один частный дом, в четырёх МКД посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире, кровля ещё одного частного дома оказалась пробита. В Майском пострадала кровля одного домовладения, в Никольском — посечены кровли двух частных домов, в Таврово — пробита кровля и выбиты окна в одном домовладении.