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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Последствия утреннего обстрела Белгорода

Бассейн и детская поликлиника получили повреждения при утреннем обстреле Белгорода

6 апреля 2024, 06:21
Фото: страница Валентина Демидова
Последствия утреннего обстрела Белгорода

Стали известны все последствия утреннего обстрела Белгорода

Среди мирных жителей никто не пострадал, однако разрушения зафиксировали не только в Белгороде, но и в Белгородском районе. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Ранним утром 6 апреля Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ: с 05:40 до 06:40 на территории Белгорода и Белгородского района был объявлен сигнал о ракетной опасности. Всего система ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

По данным, губернатора Вячеслава Гладкова, в результате утреннего обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Сам он, как и другие, прятался в модульном укрытии.

Тем не менее есть разрушения. Так, в Белгороде выбиты окна в 18 квартирах 12 многоквартирных домов, посечён фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спорткомплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, а также посечены три автомобиля.

В Белгородском районе в Дубовом полностью сгорел один частный дом, в четырёх МКД посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире, кровля ещё одного частного дома оказалась пробита. В Майском пострадала кровля одного домовладения, в Никольском — посечены кровли двух частных домов, в Таврово — пробита кровля и выбиты окна в одном домовладении.

Последствия утреннего обстрела БелгородаПоследствия утреннего обстрела Белгорода
Последствия утреннего обстрела БелгородаПоследствия утреннего обстрела Белгорода
Последствия утреннего обстрела БелгородаПоследствия утреннего обстрела Белгорода
Последствия утреннего обстрела БелгородаПоследствия утреннего обстрела Белгорода
Последствия утреннего обстрела БелгородаПоследствия утреннего обстрела Белгорода
Последствия утреннего обстрела Белгородского районаПоследствия утреннего обстрела Белгородского района
Последствия утреннего обстрела Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода
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