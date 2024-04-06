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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода

Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода

6 апреля 2024, 04:26
Фото: Bel.ru
Губернатор сообщил о последствиях обстрела и рассказал, что ему тоже пришлось прятаться в укрытии при объявлении ракетной опасности.

Глава Белгородской области совершал утреннюю пробежку, когда ВСУ начали обстреливать Белгород из реактивной системы залпового огня.

Вячеслав Гладков спрятался в одном из модульных укрытий на улице города. По его словам, это лишний раз доказало, что такие меры по обеспечению безопасности белгородцев работают и спасают жизни людей.

Пострадавших при утреннем обстреле не было. Повреждения получили дома, машины, гражданские объекты.

Оперативные службы работают на местах.

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