Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Глава Белгородской области совершал утреннюю пробежку, когда ВСУ начали обстреливать Белгород из реактивной системы залпового огня.
Вячеслав Гладков спрятался в одном из модульных укрытий на улице города. По его словам, это лишний раз доказало, что такие меры по обеспечению безопасности белгородцев работают и спасают жизни людей.
Пострадавших при утреннем обстреле не было. Повреждения получили дома, машины, гражданские объекты.
Оперативные службы работают на местах.