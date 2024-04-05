Новые обстрелы и старые судебные дела: как прошла неделя в Белгородской области

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1 апреля Белгород и район вновь оказались под обстрелом ВСУ. Днём над регионом сбили 17 реактивных снарядов. Ранения получили десять человек. Вечером уничтожили 19 снарядов РСЗО «Вампир». Среди мирных жителей пострадавших не было. Но было много разрушений.
В областном центре пострадали 82 квартиры в 23 многоэтажках, семь частных домов, пять социальных объектов и четыре хозсубъекта. Осколки посекли 41 машину. А в Белгородском районе повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах.
Во время дневного обстрела «Вампир» прилетел рядом с кинотеатром «Русич» и «Линией» на Харгоре. Недалеко от места событий оказался журналист Бел.Ру. Он подробно описал ситуацию и пообщался с очевидцами. Репортаж с места по ссылке.
Вместе с ракетами регион атакуют и беспилотники. Белгородцы начали переживать, что людей не предупреждают об атаках БПЛА, как это делают в соседних регионах. Полагаться приходиться только на «сарафанное радио». С жалобой люди обратились к главе региона Вячеславу Гладкову. Губернатор на ситуацию повлиял.
В итоге МЧС начало делить оповещение на сигналы о ракетной опасности и угрозе со стороны БПЛА. Уведомления приходят согласно информации от Минобороны.
Стоит отметить, что первые оповещения о беспилотниках белгородцы уже получали.
В Белгородскую область пришла весна. В связи с установившейся тёплой погодой в областном центре решили постепенно завершать отопительный сезон. 4 апреля тепло перестали пускать в образовательные учреждения, которые находятся на дистанте. А с 8 апреля отопление начнут отключать в домах. Данное распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.
А вот в больницах, детских поликлиниках и роддомах, а также в детских садах, которые работают в режиме дежурных групп, отопление пока отключать не будут. По этим объектам власти примут отдельное распоряжение.
Ранее журналисты Бел.Ру провели опрос в соцсетях и выяснили, сколько белгородцев просят отключить отопление, а сколько против данной идеи.
В Белгороде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата Эдуарда Андросова. В ходе очередного заседания он рассказал, почему решил дать взятку.
Стоит отметить, что в ходе проверки на предприятии обнаружили 29 нарушений. Андросов заявил, что пытался решить этот вопрос с минимальными потерями.
Он также подробно рассказал о месте встречи с и. о. замглавы регионального Росприроднадзора и руководителем регионального филиала ЦЛАТИ, отметив, что она состоялась в здании Росприроднадзора. По словам Андросова, сумма озвученного штрафа составил 900 тысяч рублей. Ещё 217 тысяч рублей пришлось бы заплатить должностным лицам.
В итоге Андросов занял 500 тысяч рублей у друга семьи и передал их должностному лицу регионального Росприроднадзора. Подсудимый добавил, что предприятие «старенькое», ему нужно работать, а сотрудники не должны были остаться без зарплаты.
После передачи денег в машине Андросова тут же задержали силовики. Свою вину экс-директор цемзавода признал.
Также в суде продолжают рассматривать ещё одно громкое дело, которое касается экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских предприятий «Газпрома» Александра Сергиенко. Во время очередного заседания в суде обсудили ещё один эпизод.
Руководитель компании «Тисайд» Денис Гринякин рассказал, Сергиенко требовал взятку по ремонту дома родителей Наталии Полуяновой. Предположительно идёт речь о депутате Госдумы от Белгородской области, но в суде этого не уточнили. Гринякин якобы должен был приступить к работам, а Сергиенко потом расплатиться.
В суде Гринякин сообщил, что экс-мэр деньги там и не вернул, а Сергиенко подчеркнул, что речь идёт не о доме, а о покупке «каких-то сантехнических изделий на 236 тысяч рублей».