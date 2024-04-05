Новые обстрелы и старые судебные дела: как прошла неделя в Белгородской области

Он также подробно рассказал о месте встречи с и. о. замглавы регионального Росприроднадзора и руководителем регионального филиала ЦЛАТИ, отметив, что она состоялась в здании Росприроднадзора. По словам Андросова, сумма озвученного штрафа составил 900 тысяч рублей. Ещё 217 тысяч рублей пришлось бы заплатить должностным лицам.