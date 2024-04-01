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Вечером над Белгородской областью сбили 19 реактивных снарядов

Вечером почти 20 снарядов РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью

1 апреля 2024, 16:58
Фото: 1MI

Вечером над Белгородской областью сбили 19 реактивных снарядов

О сбитых воздушных целях сообщили в Министерстве обороны России. Система ПВО сработала над регионом около 18:30, когда на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. О последствиях пока не известно.
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Обстрел

Сегодня, 1 апреля, около 18:30 над территорией Белгородской области система ПВО сбила 19 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Над каким именно муниципальным образованием были уничтожены воздушные цели, не сообщается. Также пока не известно о каких-либо последствиях на земле.

Отметим, что в Белгороде и Белгородском районе с 18:33 до 19:29 действовал сигнал ракетной опасности. После череды громких звуков белгородцы стали замечать повреждения.

Так, предварительно повреждены многоквартирные дома в Дубовом Белгородского района, а также двор по проспекту Ватутина в Белгороде.

Власти пока не комментировали второй за день обстрел областного центра.

Первый обстрел региона случился около четырёх часов дня. В результате атаки пострадали девять человек, есть разрушения. Всего над регионом сбили 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

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#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#РСЗО#РСЗО Vampire
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