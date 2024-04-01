Вечером почти 20 снарядов РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Сегодня, 1 апреля, около 18:30 над территорией Белгородской области система ПВО сбила 19 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
Над каким именно муниципальным образованием были уничтожены воздушные цели, не сообщается. Также пока не известно о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что в Белгороде и Белгородском районе с 18:33 до 19:29 действовал сигнал ракетной опасности. После череды громких звуков белгородцы стали замечать повреждения.
Так, предварительно повреждены многоквартирные дома в Дубовом Белгородского района, а также двор по проспекту Ватутина в Белгороде.
Власти пока не комментировали второй за день обстрел областного центра.
Первый обстрел региона случился около четырёх часов дня. В результате атаки пострадали девять человек, есть разрушения. Всего над регионом сбили 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».