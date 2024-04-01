Вечером почти 20 снарядов РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью

Вечером над Белгородской областью сбили 19 реактивных снарядов

О сбитых воздушных целях сообщили в Министерстве обороны России. Система ПВО сработала над регионом около 18:30, когда на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. О последствиях пока не известно.