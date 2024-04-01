Восемь МКД, школа и частные дома повреждены в Белгороде после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
1 апреля в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах в восьми многоэтажках, повреждены три частных дома. В школе № 41 в результате прилёта посечён фасад здания, пробита плитка, выбито 20 окон. Помимо этого, повреждено три автомобиля, один из них полностью сгорел.
В Белгородском районе в Дубовом и Таврово пострадали два дома. В Новосадовом осколками посекло крышу автомобиля. В Майском выбиты окна в частном доме.
Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.