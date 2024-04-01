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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:17

Последствия обстрела

Восемь МКД, школа и частные дома повреждены в Белгороде после атаки ВСУ

1 апреля 2024, 15:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела

Гладков рассказал о последствиях после очередной атаки ВСУ на Белгород

В областном центре и Белгородском районе после обстрела различные разрушения зафиксировали в 13 квартирах, школе и частных домах. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

1 апреля в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах в восьми многоэтажках, повреждены три частных дома. В школе № 41 в результате прилёта посечён фасад здания, пробита плитка, выбито 20 окон. Помимо этого, повреждено три автомобиля, один из них полностью сгорел.

В Белгородском районе в Дубовом и Таврово пострадали два дома. В Новосадовом осколками посекло крышу автомобиля. В Майском выбиты окна в частном доме.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

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Фото: страница Вячеслава Гладков в соцсети
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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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