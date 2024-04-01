Девять белгородцев ранены после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В результата обстрела Белгорода, произошедшего 1 апреля в 16:00, пострадали девять мирных жителей.
В настоящий момент один мужчина находится в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. Дочь мужчины тоже пострадала: у неё диагностировали баротравму. Отца и дочь госпитализировали.
Ещё шестеро мужчин и одну женщину с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Напомним, что над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».