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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Последствия дневного обстрела

Девять белгородцев ранены после атаки ВСУ

1 апреля 2024, 15:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия дневного обстрела
О пострадавших белгородцах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Погибших нет.
Сюжет
Обстрел

В результата обстрела Белгорода, произошедшего 1 апреля в 16:00, пострадали девять мирных жителей.

В настоящий момент один мужчина находится в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. Дочь мужчины тоже пострадала: у неё диагностировали баротравму. Отца и дочь госпитализировали.

Ещё шестеро мужчин и одну женщину с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

Напомним, что над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

В Сети появились новые фото разрушений после обстрела Белгорода
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#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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