Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:46
1 апреля Белгород попал под обстрел ВСУ. Различные разрушения фиксируют в разных частях города.
Один из прилётов пришёлся на территорию возле кинотеатра «Русич». В здании на входе пострадали стёкла, благодаря бронеплёнке в кинотеатре не разлетелись осколки от окон. Напротив кинотеатра образовалась воронка от прилёта.
Известно, что система ПВО сбила над городом 17 снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».
Кроме того, различные последствия зафиксировали на улицах Шаландина, Славянской и Попова. На бульваре Юности загорелся автомобиль.