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попавший под обстрел «Русич»

Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел

1 апреля 2024, 14:42
Фото: Bel.ru
попавший под обстрел «Русич»
Один из прилётов был возле здания. «Белгород № 1» публикует первые кадры из помещения кинотеатра.

1 апреля Белгород попал под обстрел ВСУ. Различные разрушения фиксируют в разных частях города.

Один из прилётов пришёлся на территорию возле кинотеатра «Русич». В здании на входе пострадали стёкла, благодаря бронеплёнке в кинотеатре не разлетелись осколки от окон. Напротив кинотеатра образовалась воронка от прилёта.

Известно, что система ПВО сбила над городом 17 снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».

Кроме того, различные последствия зафиксировали на улицах Шаландина, Славянской и Попова. На бульваре Юности загорелся автомобиль.

Видео из кинотеатра «Русич»
Видео: «Белгород № 1»
Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто
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