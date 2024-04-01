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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

ВСУ выпустили по Белгороду 17 снарядов РСЗО «Вампир»

В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки ВСУ на Белгород

1 апреля 2024, 14:02
Фото: Bel.ru

ВСУ выпустили по Белгороду 17 снарядов РСЗО «Вампир»

Реактивные снаряды уничтожили около 16:00. В городе была объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщают о прилётах в разных частях города.

Как сообщает Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Произошло это около 16:00. Примерно в это же время в городе была объявлена ракетная опасность, работала сирена.

Очевидцы сообщили о прилётах в разных частях областного центра. Повреждения есть на здании «Русича», а также на фасаде магазина «Фермер». Также сообщается о повреждениях на крыше дома на улице Шаландина, на улице Попова.

Официальная информация о последствиях атаки ВСУ на город пока не поступала.

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Минобороны#Обстрел#СВО#Разрушения#Вампир
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