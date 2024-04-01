В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как сообщает Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Произошло это около 16:00. Примерно в это же время в городе была объявлена ракетная опасность, работала сирена.
Очевидцы сообщили о прилётах в разных частях областного центра. Повреждения есть на здании «Русича», а также на фасаде магазина «Фермер». Также сообщается о повреждениях на крыше дома на улице Шаландина, на улице Попова.
Официальная информация о последствиях атаки ВСУ на город пока не поступала.