Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Около 16 часов возле парковки рядом с кинотеатром «Русич», напротив гипермаркета «Линия», в котором прятались белгородцы во время обстрела, зафиксирован прямой прилёт после атаки ВСУ. Там же находится сейчас и корреспондент Бел.Ру.
На месте падения образовалась воронка. Рядом находится детская площадка. На земле разбросаны осколки. На месте происшествия пострадал автомобиль. У самого кинотеатра выбило стекло на входе и окна. На данный момент там уже находится самооборона, скорая и другие экстренные службы. Предварительной официальной информации пока что нет.