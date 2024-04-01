Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто

На месте падения образовалась воронка. Рядом находится детская площадка. На земле разбросаны осколки. На месте происшествия пострадал автомобиль. У самого кинотеатра выбило стекло на входе и окна. На данный момент там уже находится самооборона, скорая и другие экстренные службы. Предварительной официальной информации пока что нет.