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Последствия обстрела

Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто

1 апреля 2024, 13:47
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Последствия обстрела
В результате обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и автомобиль, на месте происшествия образовалась воронка, разбросаны осколки, выбито стекло на входе и окна кинотеатра.
Сюжет
Пожар

Около 16 часов возле парковки рядом с кинотеатром «Русич», напротив гипермаркета «Линия», в котором прятались белгородцы во время обстрела, зафиксирован прямой прилёт после атаки ВСУ. Там же находится сейчас и корреспондент Бел.Ру.

На месте падения образовалась воронка. Рядом находится детская площадка. На земле разбросаны осколки. На месте происшествия пострадал автомобиль. У самого кинотеатра выбило стекло на входе и окна. На данный момент там уже находится самооборона, скорая и другие экстренные службы. Предварительной официальной информации пока что нет.

Пострадавший при обстреле «Русич»Пострадавший при обстреле «Русич»
Пострадавший при обстреле "Русич"Пострадавший при обстреле "Русич"
Пострадавший при обстреле «Русич»
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