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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Горящий автомобиль в Белгороде после взрывов

Взрывы прогремели в Белгороде, очевидцы сообщают о прилётах

1 апреля 2024, 13:31
Фото: Bel.ru
Горящий автомобиль в Белгороде после взрывов

В Белгороде объявили ракетную опасность

Взрывы в городе прогремели после 16:00. На Харгоре виден дым, очевидцы сообщают о горящей машине, о прилётах на парковке у кинотеатра, о повреждённом фасаде магазина. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока не было.

В Белгороде прогремели взрывы. Прозвучали они в районе 16:10. В городе звучала сирена, объявлена ракетная опасность.

Очевидцы сообщили о прилётах в разных частях города. Так, повреждения есть на здании кинотеатра «Русич». Помимо этого, густой дым был виден на парковке у «Русича» и «Линии».

Ещё один снаряд попал в машину на бульваре Юности. Кроме того, есть разрушения на фасаде магазина «Фермер».

Также сообщается о повреждениях на крыше дома на улице Шаландина, на улице Попова. Кроме того, поступает информация о пожаре в частном секторе на Харгоре.

Ракетную опасность на момент публикации материала не отменяли.

Официальной информации о последствиях пока не было.

Повреждённый фасад на здании "Фермера" Повреждённый фасад на здании "Фермера"
Повреждения на здании кинотеатра "Русич" Повреждения на здании кинотеатра "Русич"
Разрушения на улице Шаландина Разрушения на улице Шаландина
Разрушения на улице ПоповаРазрушения на улице Попова
Повреждённый фасад на здании "Фермера"
Фото: "Белгородский канал"
Горящая на бульваре Юности машина
Видео: Bel.ru
В Белгороде взрывы, работает ПВО
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