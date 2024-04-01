Взрывы прогремели в Белгороде, очевидцы сообщают о прилётах

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Белгороде прогремели взрывы. Прозвучали они в районе 16:10. В городе звучала сирена, объявлена ракетная опасность.
Очевидцы сообщили о прилётах в разных частях города. Так, повреждения есть на здании кинотеатра «Русич». Помимо этого, густой дым был виден на парковке у «Русича» и «Линии».
Ещё один снаряд попал в машину на бульваре Юности. Кроме того, есть разрушения на фасаде магазина «Фермер».
Также сообщается о повреждениях на крыше дома на улице Шаландина, на улице Попова. Кроме того, поступает информация о пожаре в частном секторе на Харгоре.
Ракетную опасность на момент публикации материала не отменяли.
Официальной информации о последствиях пока не было.