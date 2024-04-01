Взрывы прогремели в Белгороде, очевидцы сообщают о прилётах

В Белгороде объявили ракетную опасность

Взрывы в городе прогремели после 16:00. На Харгоре виден дым, очевидцы сообщают о горящей машине, о прилётах на парковке у кинотеатра, о повреждённом фасаде магазина. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока не было.