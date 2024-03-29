Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:01

Published Сегодня, 00:01

Modified Сегодня, 00:04

Updated Сегодня, 00:04

Последствия ночного обстрела Белгорода

Новый день тихим не вышел: мощные взрывы раздались в Белгороде

29 марта 2024, 00:01
Фото: «Белгород 1»
Последствия ночного обстрела Белгорода

В Белгороде объявили ракетную опасность

Грохот раздался примерно в 02:50. Объявлена ракетная опасность.

Ночь в Белгороде выдалась очень громкой. 29 марта примерно в 02:50 над городом раздались мощные взрывы. Особенно хорошо их слышали жители Харгоры.

В городе работала сирена. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Отмены на момент публикации не было.

Официально о последствиях пока не сообщалось. Но уже известно, что в некоторых домах выбило окна.

Напомним, что взрывы в Белгороде и районе звучали и накануне около полудня. Как оказалось, сработала ПВО — сбили два беспилотника.

Гладков назвал причину дневных взрывов в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом взрывы, работает сирена: что известно о последствиях?Взрыв произошёл в центре Белгорода, есть пострадавшая и разрушенияВзрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#ВСУ#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
В Сети публикуют фото с первыми разрушениями после ночного обстрела Белгорода
Сегодня, 00:22
Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета
Вчера, 12:46
Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев
Вчера, 14:05
Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
Вчера, 14:40
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Вчера, 13:58
"