Новый день тихим не вышел: мощные взрывы раздались в Белгороде

Posted Сегодня, 00:01
Published Сегодня, 00:01
Modified Сегодня, 00:04
Updated Сегодня, 00:04
Ночь в Белгороде выдалась очень громкой. 29 марта примерно в 02:50 над городом раздались мощные взрывы. Особенно хорошо их слышали жители Харгоры.
В городе работала сирена. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Отмены на момент публикации не было.
Официально о последствиях пока не сообщалось. Но уже известно, что в некоторых домах выбило окна.
Напомним, что взрывы в Белгороде и районе звучали и накануне около полудня. Как оказалось, сработала ПВО — сбили два беспилотника.