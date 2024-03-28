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Беспилотник

Гладков назвал причину дневных взрывов в Белгороде

28 марта 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Два беспилотника сбили на подлёте к Белгороду

Сработала система ПВО. Пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем совсем без последствий не обошлось, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Около полудня 28 марта в Белгороде и Белгородском районе раздались взрывы. Как оказалось, сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа.

Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения: осколком повреждён сарай в Таврово.

Информацию о последствиях уточняют.

Взрывы в Белгороде и Белгородском районе звучали и вечером 27 марта. Тогда ПВО сбила 16 воздушных целей. Разрушения в Белгороде выявили в 26 квартирах 12 МКД, в двух поликлиниках и на складе детской областной больницы, в трёх детских садах и школе. Два автомобиля полностью сгорели, ещё шесть повреждены.

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