Гладков назвал причину дневных взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Около полудня 28 марта в Белгороде и Белгородском районе раздались взрывы. Как оказалось, сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа.
Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения: осколком повреждён сарай в Таврово.
Информацию о последствиях уточняют.
Взрывы в Белгороде и Белгородском районе звучали и вечером 27 марта. Тогда ПВО сбила 16 воздушных целей. Разрушения в Белгороде выявили в 26 квартирах 12 МКД, в двух поликлиниках и на складе детской областной больницы, в трёх детских садах и школе. Два автомобиля полностью сгорели, ещё шесть повреждены.