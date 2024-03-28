Гладков назвал причину дневных взрывов в Белгороде

Взрывы в Белгороде и Белгородском районе звучали и вечером 27 марта. Тогда ПВО сбила 16 воздушных целей. Разрушения в Белгороде выявили в 26 квартирах 12 МКД, в двух поликлиниках и на складе детской областной больницы, в трёх детских садах и школе. Два автомобиля полностью сгорели, ещё шесть повреждены.