Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
27 марта ВСУ атаковали посёлок Поляна в Шебекинском горокруге. По населённом пункту ударили беспилотником.
Произошёл взрыв. В результате вспыхнула кровля в корпусе сельхозпредприятия. Огонь потушили ещё до приезда оперативных служб.
Напомним, что минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе прогремело несколько взрывов. Пострадал один человек. Как оказалось, ВСУ атаковали регион из РСЗО «Вампир»: сбито 18 воздушных целей.