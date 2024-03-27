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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Пожар

Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии

27 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI
Пожар

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника

Происшествие случилось в Шебекинском горокруге. После взрыва произошёл пожар — горела кровля. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

27 марта ВСУ атаковали посёлок Поляна в Шебекинском горокруге. По населённом пункту ударили беспилотником.

Произошёл взрыв. В результате вспыхнула кровля в корпусе сельхозпредприятия. Огонь потушили ещё до приезда оперативных служб.

Напомним, что минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе прогремело несколько взрывов. Пострадал один человек. Как оказалось, ВСУ атаковали регион из РСЗО «Вампир»: сбито 18 воздушных целей.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Взрыв#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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