Мужчина ранен во время ночного обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 22:08
Published Сегодня, 22:08
Modified Сегодня, 22:12
Updated Сегодня, 22:12
В 23:50 противовоздушная оборона отразила атаку ВСУ с применением РСЗО. На подлёте к городу сбили 18 снарядов.
Один мужчина получил ранения осколками в поясницу. Его доставили в городскую больницу Белгорода.
В Белгородском районе в посёлке Дубовое посекло окна в двух квартирах МКД, повреждены девять частных домов и шесть машин. В Таврово пострадали два дома и два автомобиля. В Никольском — один дом.
Оперативные службы работают на местах.