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Posted Сегодня, 22:08

Published Сегодня, 22:08

Modified Сегодня, 22:12

Updated Сегодня, 22:12

Мужчина ранен во время ночного обстрела Белгорода

Мужчина ранен во время ночного обстрела Белгорода

26 марта 2024, 22:08
Фото: Изображение Midjourney
ПВО сбила в небе 18 целей, есть один пострадавший, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В 23:50 противовоздушная оборона отразила атаку ВСУ с применением РСЗО. На подлёте к городу сбили 18 снарядов.

Один мужчина получил ранения осколками в поясницу. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое посекло окна в двух квартирах МКД, повреждены девять частных домов и шесть машин. В Таврово пострадали два дома и два автомобиля. В Никольском — один дом.

Оперативные службы работают на местах.

При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС
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