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Posted Сегодня, 20:48

Published Сегодня, 20:48

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Обстрел Белгорода

Парень и девушка ранены во время обстрела Белгорода

23 марта 2024, 20:48
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел Белгорода
Вечером 23 марта ВСУ снова обстреляли областной центр из РСЗО. Есть пострадавшие, сообщил Вячеслав Гладков.

В 22:47 над Белгородом снова раздались взрывы. В городе и районе объявили ракетную опасность, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Работала система ПВО.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения головы получили 28-летний парень и девушка 25 лет. Их возраст назвала Baza. У молодого человека также ранение плеча. У пострадавшей осколки ранили голову. Их доставили на лечение в городскую больницу.

На подлёте к городу сбили десять воздушных целей. В Белгороде повреждения получили десять частных домовладений и машина. Есть повреждения в Дубовом и в Таврово.

Громкое утро выдалось в Белгороде: с раннего утра раздаются взрывы
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