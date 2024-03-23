Парень и девушка ранены во время обстрела Белгорода

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения головы получили 28-летний парень и девушка 25 лет. Их возраст назвала Baza. У молодого человека также ранение плеча. У пострадавшей осколки ранили голову. Их доставили на лечение в городскую больницу.