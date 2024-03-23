Парень и девушка ранены во время обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
В 22:47 над Белгородом снова раздались взрывы. В городе и районе объявили ракетную опасность, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Работала система ПВО.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения головы получили 28-летний парень и девушка 25 лет. Их возраст назвала Baza. У молодого человека также ранение плеча. У пострадавшей осколки ранили голову. Их доставили на лечение в городскую больницу.
На подлёте к городу сбили десять воздушных целей. В Белгороде повреждения получили десять частных домовладений и машина. Есть повреждения в Дубовом и в Таврово.