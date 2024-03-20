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Скорая помощь

Двое сотрудников «Агро-Белогорья» ранены при обстрелах приграничья

20 марта 2024, 13:22
Фото: 1MI
Скорая помощь

Работники «Агро-Белогорья» потеряли жильё из-за обстрелов

Двое сотрудников белгородского холдинга пострадали, однако ранения оказались несерьёзными. Двое работников лишились своего жилья в Грайворонском горокруге. Подробности сообщили в группе ГК в соцсети.

Двое сотрудников «Агро-Белогорья» получили осколочные ранения при атаках ВСУ на белгородское приграничье. Работники уже восстанавливаются — ранения оказались несерьёзными.

«В период с 12 по 19 марта двое сотрудников получили осколочные ранения. К счастью, эти ранения несерьёзные, работники успешно восстанавливаются», — говорится в сообщении группы компаний.

Различные повреждения зафиксировали в 29 квартирах и частных домах сотрудников. Двое из них лишились жилья в Грайвороне и Головчино.

Также в компании уточнили, что эвакуировали 80 работников предприятий ГК с членами их семей. 29 работников с семьями уже размещены в ПВР холдинга. Остальные остались в центрах, предоставленных правительством области.

Напомним, ранее власти ограничили въезд в Грайворон и другие приграничные населённые пункты округа в связи с тяжёлой оперативной обстановкой. Ограничения действуют с 20 марта.

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