Двое сотрудников «Агро-Белогорья» ранены при обстрелах приграничья

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Двое сотрудников «Агро-Белогорья» получили осколочные ранения при атаках ВСУ на белгородское приграничье. Работники уже восстанавливаются — ранения оказались несерьёзными.
«В период с 12 по 19 марта двое сотрудников получили осколочные ранения. К счастью, эти ранения несерьёзные, работники успешно восстанавливаются», — говорится в сообщении группы компаний.
Различные повреждения зафиксировали в 29 квартирах и частных домах сотрудников. Двое из них лишились жилья в Грайвороне и Головчино.
Также в компании уточнили, что эвакуировали 80 работников предприятий ГК с членами их семей. 29 работников с семьями уже размещены в ПВР холдинга. Остальные остались в центрах, предоставленных правительством области.
Напомним, ранее власти ограничили въезд в Грайворон и другие приграничные населённые пункты округа в связи с тяжёлой оперативной обстановкой. Ограничения действуют с 20 марта.