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Скорая

Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока

20 марта 2024, 14:16
Фото: 1MI
Скорая

ВСУ обстреливают Грайворонский горокруг, есть погибшие и раненые

Мужчины в момент атак ВСУ были на улице, они погибли. Двоих раненых везут в больницы Белгорода. Под завалами разрушенного пищеблока может быть женщина: спасатели продолжают поиски, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Грайворонский горокруг 20 марта с самого утра находится под массированным обстрелом. Есть жертвы и разрушения.

Погибли двое мужчин. Во время атаки ВСУ они были на улице. Ещё два человека ранены. У одного мужчины перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Второй пострадавший получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Раненых везут в больницы Белгорода.

В одном из соцобъектов Грайворона разрушен пищеблок. Под его завалами может находиться женщина. Спасатели продолжают поиски.

Различные повреждения в Грайвороне есть в девяти частных домах. Два дома наполовину разрушены. Повреждены две машины.

В Головчино пострадал один дом, в Козинке — один автомобиль.

Напомним, что в Грайворон и Козинку с сегодняшнего дня въезд закрыт. Разработан особый порядок посещения домов.

Ранее в результате обстрела Белгорода погиб мужчина.

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