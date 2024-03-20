Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Грайворонский горокруг 20 марта с самого утра находится под массированным обстрелом. Есть жертвы и разрушения.
Погибли двое мужчин. Во время атаки ВСУ они были на улице. Ещё два человека ранены. У одного мужчины перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Второй пострадавший получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Раненых везут в больницы Белгорода.
В одном из соцобъектов Грайворона разрушен пищеблок. Под его завалами может находиться женщина. Спасатели продолжают поиски.
Различные повреждения в Грайвороне есть в девяти частных домах. Два дома наполовину разрушены. Повреждены две машины.
В Головчино пострадал один дом, в Козинке — один автомобиль.
Напомним, что в Грайворон и Козинку с сегодняшнего дня въезд закрыт. Разработан особый порядок посещения домов.
Ранее в результате обстрела Белгорода погиб мужчина.