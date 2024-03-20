Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока

Погибли двое мужчин. Во время атаки ВСУ они были на улице. Ещё два человека ранены. У одного мужчины перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Второй пострадавший получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Раненых везут в больницы Белгорода.