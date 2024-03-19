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Последствия обстрела, фото тематическое

Ранены подростки, обстрелян зоопарк: что произошло за день в Белгородской области

19 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое
Белгородская область, в том числе областной центр, по-прежнему находится под огнём ВСУ. Сложная ситуация наблюдается в приграничье. Тем временем белгородцы жалуются на проблемы с продуктами.

Пострадавшие в Разумном

Примерно в 10:35 19 марта над Белгородом и районом раздались взрывы. После этого объявили ракетную опасность. В результате взрывов в Белгородском районе появился дым. Очевидцы говорили о прилётах в Разумном.

Вскоре в Сети белгородцы начали делиться фото и видео с последствиями очередной атаки ВСУ. Один из обломков рухнул рядом с детской площадкой.

К полудню ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что во время последнего обстрела девочка потеряла руку, однако официальную информацию на тот момент ещё не опубликовали.

Затем стало известно о троих пострадавших в Разумном в результате обстрела. Девочка-подросток потеряла кисть руки, получила осколочные ранения груди и ноги. У матери школьницы — осколочные ранения шеи, тела и ног. Ещё одна женщина получила осколочные ранения руки и ноги.

Позже появилась информация о ещё одном раненом. Это 15-летний подросток. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Добавим, что при обстреле в белгородском зоопарке погибла кенгуру Гранди. От кассетных осколков в результате атаки пострадали экзотариум и вольер кенгуру. Животное в этот момент было на улице. Сотрудники не пострадали.

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Ситуация в приграничье

Ситуация остаётся сложной и в приграничных районах. Белгородцы просят развернуть пункты МЧС в Грайворонском горокруге. Люди пытаются привлечь внимание к обстановке в муниципалитете. Им пришлось уехать без необходимых вещей, а оставшиеся даже не знают, где зарядить телефоны и куда обращаться за медпомощью.

Неспокойно было в Шебекинском горокруге. Над муниципалитетом работала ПВО. Последствия выявили в четырёх населённых пунктах. В Масловой Пристани пострадали дом и автомобиль, в Пристени и Безлюдовке — два дома, в хуторе Ржавец — машина. Мирных жителей не ранило.

Пострадал от атак ВСУ сегодня и Валуйский горокруг. По селу Долгое ударили дронами-камикадзе. Загорелся автомобиль. Люди, находившиеся в нём, успели выбежать, поэтому не пострадали. Обошлось без других последствий.

Также добавим, что в округе ближе к концу рабочего дня объявляли ракетную опасность.

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Проблемы с продуктами

На фоне происходящего в Сети начали публиковать информацию о нехватке продовольствия в белгородских магазинах. Эти данные опровергали в мэрии. Чиновники заверили, что в магазинах есть в наличии хлеб, молочные продукты, мясо, яйца, сахар, товары первой необходимости. Подобными сообщениями среди жителей пытаются посеять панику, заявили в горадминистрации.

Несмотря на это, наличие некоторых проблем с продовольствием в магазинах подтвердил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. Однако он сообщил, что отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом, и вскоре эта ситуация разрешится. Тем временем белгородцы в Сети делились фотографиями пустующих полок в части супермаркетов.

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