Ранены подростки, обстрелян зоопарк: что произошло за день в Белгородской области

Ситуация остаётся сложной и в приграничных районах. Белгородцы просят развернуть пункты МЧС в Грайворонском горокруге. Люди пытаются привлечь внимание к обстановке в муниципалитете. Им пришлось уехать без необходимых вещей, а оставшиеся даже не знают, где зарядить телефоны и куда обращаться за медпомощью.