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Published Сегодня, 13:15

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Магазин

«Нет молочки, воды»: из-за сложной обстановки в белгородских магазинах не было завоза

18 марта 2024, 13:15
Фото: 1MI
Магазин

В посёлке под Белгородом возникли проблемы с поставкой продуктов из-за обстрелов

Белгородка рассказала, что в Масловой Пристани нет завоза продукции в некоторых магазинах. По словам главы округа, поставка товара будет восстановлена с 19 марта. Проблемы возникли из-за оперативной обстановки.

К властям обратилась местная жительница Людмила. Она сообщила, что в Масловой Пристани нет завоза продукции.

«Нет молочки, воды и т. д. Что будет? <…> Магазин „Фасоль“ и „Белогорье“ — вообще продукции практически нет. Сами продавцы говорят, что не знают, когда поставщики привезут товар», — пишет женщина.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в перечисленных торговых объектах поставка товара будет восстановлена с 19 марта. Проблема у поставщиков возникла в связи со сложной оперативной обстановкой с 15 по 17 марта.

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#Продукты#Маслова пристань#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Алина Харина#Владимир Жданов#Поставка#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
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