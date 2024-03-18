«Нет молочки, воды»: из-за сложной обстановки в белгородских магазинах не было завоза

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
К властям обратилась местная жительница Людмила. Она сообщила, что в Масловой Пристани нет завоза продукции.
«Нет молочки, воды и т. д. Что будет? <…> Магазин „Фасоль“ и „Белогорье“ — вообще продукции практически нет. Сами продавцы говорят, что не знают, когда поставщики привезут товар», — пишет женщина.
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в перечисленных торговых объектах поставка товара будет восстановлена с 19 марта. Проблема у поставщиков возникла в связи со сложной оперативной обстановкой с 15 по 17 марта.