Стало известно, пойдут ли белгородские дети в школу в понедельник

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Как сообщает в своих социальных сетях министр образования Андрей Милёхин, для школ, колледжей и техникумов Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, а также города Белгорода понедельник и вторник объявляются каникулярными днями.
Таким образом, занятий 17 и 18 марта не будет: ни очных, ни дистанционных. Педагогам также не нужно приходить в образовательные организации.
Вузам также рекомендовали объявить эти два дня днями самоподготовки.
«Такая форма допускается, и посещать вузы не нужно, не нужно и проводить дистанционные занятия», — Андрей Милёхин.
Организации дополнительного образования также переносят занятия на другие дни.
Что касается детских садов, то о них Милёхин высказался отдельно.