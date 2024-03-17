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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В школах Белгородской области продлили выходные из-за оперативной обстановки

Стало известно, пойдут ли белгородские дети в школу в понедельник

17 марта 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney

В школах Белгородской области продлили выходные из-за оперативной обстановки

Министр образования Белгородской области сообщил, что в понедельник и вторник 18 и 19 марта школы в приграничной зоне Белгородской области работать не будут. Связано это с оперативной обстановкой и вопросами безопасности.
Сюжет
Дети

Как сообщает в своих социальных сетях министр образования Андрей Милёхин, для школ, колледжей и техникумов Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, а также города Белгорода понедельник и вторник объявляются каникулярными днями.

Таким образом, занятий 17 и 18 марта не будет: ни очных, ни дистанционных. Педагогам также не нужно приходить в образовательные организации.

Вузам также рекомендовали объявить эти два дня днями самоподготовки.

«Такая форма допускается, и посещать вузы не нужно, не нужно и проводить дистанционные занятия», — Андрей Милёхин.

Организации дополнительного образования также переносят занятия на другие дни.

Что касается детских садов, то о них Милёхин высказался отдельно.

«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области
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