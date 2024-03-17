Стало известно, пойдут ли белгородские дети в школу в понедельник

В школах Белгородской области продлили выходные из-за оперативной обстановки

Министр образования Белгородской области сообщил, что в понедельник и вторник 18 и 19 марта школы в приграничной зоне Белгородской области работать не будут. Связано это с оперативной обстановкой и вопросами безопасности.